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29 мая 2020, пятница, 14:22 126
Происшествия 2020-05-29T16:30:04+03:00
Українські Новини
Полиция ввела план перехвата участников утренней перестрелки в Броварах

Полиция ввела план перехвата участников утренней перестрелки в Броварах

Ирина Николенко
Оружие, Киевская область, Бровары, НПУ, Перестрелка в Броварах
Перестрелка в Броварах. Фото:@AvakovArsen
Перестрелка в Броварах. Фото:@AvakovArsen

После масштабной перестрелки в Броварах, полиция ввела спецоперацию по розыску автомобилей, в которых могут находиться участники стрельбы в Броварах Киевской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области, передают Українськi Новини.

"В Киевской области введена спецоперация по розыску автомобилей, в которых могут находиться участники вооруженного конфликта в Броварах. Сейчас сотрудники полиции разыскивают пять автомобилей, с помощью которых участники инцидента скрылись с места стрельбы", – сказано в нем.

Отмечается, что на розыск автомобилей ориентированы все наряды полиции Броваров и Киевской области.

Полиция просит водителей с пониманием отнестись к полицейским мерам.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура начала расследовать стрельбу в Броварах Киевской области, 11 человек задержаны.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что у задержанных изъято оружие: значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия.

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