Полиция ввела план перехвата участников утренней перестрелки в Броварах

После масштабной перестрелки в Броварах, полиция ввела спецоперацию по розыску автомобилей, в которых могут находиться участники стрельбы в Броварах Киевской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области, передают Українськi Новини.

"В Киевской области введена спецоперация по розыску автомобилей, в которых могут находиться участники вооруженного конфликта в Броварах. Сейчас сотрудники полиции разыскивают пять автомобилей, с помощью которых участники инцидента скрылись с места стрельбы", – сказано в нем.

Отмечается, что на розыск автомобилей ориентированы все наряды полиции Броваров и Киевской области.

Полиция просит водителей с пониманием отнестись к полицейским мерам.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура начала расследовать стрельбу в Броварах Киевской области, 11 человек задержаны.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что у задержанных изъято оружие: значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия.