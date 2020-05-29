Прокуратура расследует перестрелку в Броварах. 11 человек задержаны

Прокуратура начала расследовать стрельбу в Бороварах Киевской области, которая произошла утром 29 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области принимаются меры по установлению всех участников стрельбы, которая произошла 29 мая 2020 года около 07 час. 20 мин. в городе Бровары. Начато уголовное производство по факту хулиганства с применением огнестрельного или холодного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины)", - сказано в нем.

Предварительно установлено, что причиной стрельбы стал конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками.

На данный момент задержаны 11 человек.

Проводятся первоочередные следственные действия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств происшествия.

На месте события изъят арсенал огнестрельного и холодного оружия.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Броварского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Как сообщали Українськi Новини, в сети появилось видео с места происшествия.

Также Арсен Аваков отреагировал на перестрелку в Броварах.