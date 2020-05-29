Перестрелка в Броварах произошла из-за отсутствия диалога с Киевской ОГА, — мэр города

Мэр Броваров, Игорь Сапожко считает, что перестрелка в городе произошла из-за отсутствия диалога между местными органами власти и Киевской областной администрацией. Городские власти неоднократно обращались к КОГА для утверждения нового маршрута с Торгмаш до метро Лесная через Окружную дорогу. Но областная администрация вместо этого создала другой маршрут, который полностью повторяет уже существующий. Об этом мэр города написал на своей странице в Facebook. "Сегодня около 7:00 утра по улице Олимпийская произошла перестрелка. По предварительной версии полиции произошел конфликт между перевозчиками. Недавно по решению конкурсной комиссии облгосадминистрации в Бровары на существующий маршрут зашла новая компания. Это касается именно междугородных маршрутов", - написал он. Игорь Сапожко отметил, что все междугородние маршруты утверждает Киевская областная государственная администрация. "Мы неоднократно обращались к руководителю области и начальника управления инфраструктуры КОДА с официальными письмами и обращениями по утверждению нового экспресс-маршрута с Торгмаш до метро Лесная через Окружную дорогу. Все обращения были проигнорированы", - добал он. Но вместо этого, по словам мэра Броваров, областная администрация утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий. "Считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась с каждым днем", - написал Сапожко. Пост мэра Броваров Игоря Сапожко в Facebook. Как сообщали Українські Новини, прокуратура расследует перестрелку в Броварах. 11 человек задержаны, есть пострадавшие. Ранее в сети появилось видео с места происшествия. Также Арсен Аваков отреагировал на перестрелку в Броварах.