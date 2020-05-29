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29 мая 2020, пятница, 14:38 209
Происшествия 2020-05-29T16:30:04+03:00
Українські Новини
Перестрелка в Броварах произошла из-за отсутствия диалога с Киевской ОГА, — мэр города

Перестрелка в Броварах произошла из-за отсутствия диалога с Киевской ОГА, — мэр города

Елена Новикова
Стрельба, перестрелка, Бровары, Перевозчики, Перестрелка в Броварах, Игорь Сапожко
Перестрелка в Броварах. Фото: Facebook/Ігор Сапожко
Перестрелка в Броварах. Фото: Facebook/Ігор Сапожко

Мэр Броваров, Игорь Сапожко считает, что перестрелка в городе произошла из-за отсутствия диалога между местными органами власти и Киевской областной администрацией. Городские власти неоднократно обращались к КОГА для утверждения нового маршрута с Торгмаш до метро Лесная через Окружную дорогу. Но областная администрация вместо этого создала другой маршрут, который полностью повторяет уже существующий.

Об этом мэр города написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня около 7:00 утра по улице Олимпийская произошла перестрелка. По предварительной версии полиции произошел конфликт между перевозчиками. Недавно по решению конкурсной комиссии облгосадминистрации в Бровары на существующий маршрут зашла новая компания. Это касается именно междугородных маршрутов", - написал он.

Игорь Сапожко отметил, что все междугородние маршруты утверждает Киевская областная государственная администрация.

"Мы неоднократно обращались к руководителю области и начальника управления инфраструктуры КОДА с официальными письмами и обращениями по утверждению нового экспресс-маршрута с Торгмаш до метро Лесная через Окружную дорогу. Все обращения были проигнорированы", - добал он.

Но вместо этого, по словам мэра Броваров, областная администрация утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий.

"Считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась с каждым днем", - написал Сапожко.

Пост мэра Броваров Игоря Сапожко в Facebook.Пост мэра Броваров Игоря Сапожко в Facebook.

Как сообщали Українські Новини, прокуратура расследует перестрелку в Броварах. 11 человек задержаны, есть пострадавшие.

Ранее в сети появилось видео с места происшествия.

Также Арсен Аваков отреагировал на перестрелку в Броварах.

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