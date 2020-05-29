Стрельба в Броварах. Большинство задержанных полицией – жители Винницкой области

Полиция открыла 3 уголовных производства по факту стрельбы в Броварах Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием", - сказано в нем.

В настоящее время задержаны 11 участников события: 2 - местные жители, остальные - жители Винницкой области.

С ними проводят следственные действия.

Кроме того, по месту жительства фигурантов продолжаются неотложные обыски.

Для розыска и задержания других соучастников введена специальная полицейская операция.

Следователи начали уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, Полиция ввела спецоперацию по розыску автомобилей, в которых могут находиться участники стрельбы в Броварах.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что вследствие стрельбы 3 участника конфликта были ранены.

Президент Владимир Зеленский поручил министру внуренних дел Арсену Авакову найти заказчиков конфликта в Броварах.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко отстранил начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса и уволил его заместителя из-за грубых просчетов в служебной деятельности.

Мэр Броваров, Игорь Сапожко считает, что перестрелка в городе произошла из-за отсутствия диалога между местными органами власти и Киевской областной администрацией. Городские власти неоднократно обращались к КОГА для утверждения нового маршрута с Торгмаш до метро Лесная через Окружную дорогу. Но областная администрация вместо этого создала другой маршрут, который полностью повторяет уже существующий.