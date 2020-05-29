Масштабная перестрелка в Броварах. Полиция задержала 10 человек, 3 участника конфликта ранены

Полиция задержала 10 человек по подозрению в стрельбе в Броварах Киевской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется", - сказано в нем.

Отмечается, что сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров по спецлинии 102 поступило сегодня, 29 мая, в 7:15 утра.

Работники местной полиции оперативно отреагировали и уже через одну минуту прибыли на место происшествия, где задержали 10 человек с оружием.

Перестрелка в Броварах. Фото: Нацполиция

Задержание по подозрению в перестрелке в Броварах. Фото: Нацполиция

Их доставили в Броварской отдел полиции.

"Задержанными оказались "гости", которые прибыли из других регионов Украины. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента", - говорится в сообщении.

На месте инцидента правоохранители изъяли оружие, на данный момент устанавливают его принадлежность.

На месте проишествия правоохранители изъяли оружие. Фото: Нацполиция

Оружие, которое изъяли полицейские на месте происшествия. Фото: Нацполиция

Кроме того, заместитель министра МВД Антон Геращенко сообщил, что три человека получили ранения из травматического оружия.

Он уточнил, что криминальная разборка между группировками крышующими перевозки маршрутными такси.

Криминальные разборки стали результатом не прозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников отвечающих за это направление в Киевской области.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников.

Как сообщали Українськi Новини, 18 февраля в Белой Церкви Киевской области пьяный мужчина устроил стрельбу по прохожим.

Ранее в декабре 2019 года в Киево-Святошинском районе правоохранители со стрельбой задержали 4 вооруженных злоумышленников, которые пытались проникнуть в дом местного предпринимателя.