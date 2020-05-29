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29 травня 2020, пʼятниця, 09:49 18
Судова влада 2020-05-29T13:00:04+03:00
Українські Новини
Сьогодні Порошенко має прийти на допит в ДБР

Сьогодні Порошенко має прийти на допит в ДБР

Ярина Вацяк
виклик на допит, ДБР, Петро Порошенко, допит Порошенка
Петро Порошенко. Фото: Facebook
Петро Порошенко. Фото: Facebook

Сьогодні депутата Верховної Ради, екс-президента Петра Порошенка Державне бюро розслідувань очікує для допиту в якості свідка в одному з низки кримінальних проваджень.

Він має прийти на допит об 11:00 за адресою вул. Петлюри, 15, каб. 510.

Раніше ДБР повторно викликало Порошенка на допит на 29 травня у справі про його картини.

В той же час захист Порошенко не змогла повідомити, чи вона піде на допит в Держбюро розслідувань 29 травня. Відповісти на пряме запитання, чи піде його клієнт на допит 29 травня адвокат не зміг.

він Також ухилився від відповіді, чи піде сам захисник в ГБР 29 травня.

ДБР викликало екс-президента на допит на 26 травня як свідка у справі, в якій досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції з 43 картин всесвітньо відомих художників.

Проте він прийшов на виставку колекції своїх картин замість того, щоб з'явитися на допит.

Після чого ДБР штурмувало музею імені Івана Гончара щоб вручити Порошенку виклик на допит.

Також колекцію картин Порошенка заарештували за рішенням суду.

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