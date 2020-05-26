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26 мая 2020, вторник, 15:02 67
Судебная власть 2020-05-26T16:10:45+03:00
Українські Новини
ГБР пришло в музей вручать повестку на допрос Порошенко

ГБР пришло в музей вручать повестку на допрос Порошенко

Елена Новикова
Допрос, ГБР, Петр Порошенко, Повестка на допрос, допрос Порошенко
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Сотрудники Госбюро расследований пришли в музей Гончара в Киеве, где во вторник выставку своих картин открыл бывший президент Петр Порошенко, для того, чтобы вручить повестку о вызове на допрос, но сумели ее передать только жене экс-Президента Марине. 

Об этом Українським Новинам сообщил представитель ГБР.

"Пришли вручать повестку", - сказал он.

При этом, самого Порошенко сотрудники ГБР не застали и вручили повестку Марине Порошенко, чтобы она передала своему мужу.


Ранее в ГБР заявили, что отправляли Порошенку повестку на допрос по месту работы и прописки. Об этом "Стране" сообщил заместитель руководителя управления с досудебных расследований ГБР Николай Арманов.

На вопрос, будет ли ГБР подавать ходатайство в суд о принудительном приводе экс-президента на допрос, Арманов заявил, что решение о дальнейших действиях принимаются исключительно следователем, и от дальнейших комментариев отказался.

Допрос Петра Порошенко был назначен на 11:00 26 апреля. Но, экс-президент в ГБР на него не явился. Его адвокат заявил, что причиной стал способ передачи повестки: якобы ее не вручили, а вместо этого опубликовали видео с ней на сайте Бюро.

Пост адвоката Петра Порошенко Игоря Голованя. Скриншот: Facebook/Igor GolovanПост адвоката Петра Порошенко Игоря Голованя. Скриншот: Facebook/Igor Golovan

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко вызывали на допрос на 26 мая как свидетеля по делу, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников.

Ранее народный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена", на которых бывший президент Украины хвастается, что поднял тарифы вместо 75% на 100%.

Генпрокуратура открыла дело по записям Деркача о разговорах Байдена и Порошенко. 

Тем временем ГБР открыло дело о прослушке разговоров Порошенко с Байденом

 

 

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