ГБР пришло в музей вручать повестку на допрос Порошенко

Сотрудники Госбюро расследований пришли в музей Гончара в Киеве, где во вторник выставку своих картин открыл бывший президент Петр Порошенко, для того, чтобы вручить повестку о вызове на допрос, но сумели ее передать только жене экс-Президента Марине.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель ГБР.

"Пришли вручать повестку", - сказал он.

При этом, самого Порошенко сотрудники ГБР не застали и вручили повестку Марине Порошенко, чтобы она передала своему мужу.



Ранее в ГБР заявили, что отправляли Порошенку повестку на допрос по месту работы и прописки. Об этом "Стране" сообщил заместитель руководителя управления с досудебных расследований ГБР Николай Арманов.

На вопрос, будет ли ГБР подавать ходатайство в суд о принудительном приводе экс-президента на допрос, Арманов заявил, что решение о дальнейших действиях принимаются исключительно следователем, и от дальнейших комментариев отказался.

Допрос Петра Порошенко был назначен на 11:00 26 апреля. Но, экс-президент в ГБР на него не явился. Его адвокат заявил, что причиной стал способ передачи повестки: якобы ее не вручили, а вместо этого опубликовали видео с ней на сайте Бюро.

Пост адвоката Петра Порошенко Игоря Голованя. Скриншот: Facebook/Igor Golovan

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко вызывали на допрос на 26 мая как свидетеля по делу, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников.



Ранее народный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена", на которых бывший президент Украины хвастается, что поднял тарифы вместо 75% на 100%.



Генпрокуратура открыла дело по записям Деркача о разговорах Байдена и Порошенко.



Тем временем ГБР открыло дело о прослушке разговоров Порошенко с Байденом.