У Порошенко не знают, пойдет ли он на допрос в ГБР 29 мая

Защита бывшего Президента Петра Порошенко не смогла сообщить, пойдет ли он на допрос в Госбюро расследований 29 мая.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Игорь Головань.

"Об этом будет сообщено в свое время", - сказал он.

Ответить на прямой вопрос, пойдет ли его клиент на допрос 29 мая адвокат не смог.

Также он уклонился от ответа, пойдет ли сам защитник в ГБР 29 мая.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР повторно вызвало Порошенко на допрос на 29 мая по делу о его картинах.



Ранее сотрудники ГБР пришли в музей Гончара для того, чтобы через Марину Порошенко передать повестку о вызове на допрос ее мужа, так как он не явился на допрос 26 мая.



В свою очередь Порошенко вместо допроса пошел в музей открывать выставку своей коллекции картин.

Кроме того, искусствоведы оценили коллекцию русских пейзажей Порошенко.

Порошенко вызывали на допрос на 26 мая как свидетеля по делу, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников.