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28 мая 2020, четверг, 16:42 126
Силовые структуры 2020-05-28T16:45:01+03:00
Українські Новини
У Порошенко не знают, пойдет ли он на допрос в ГБР 29 мая

У Порошенко не знают, пойдет ли он на допрос в ГБР 29 мая

Валерия Драгомирова
Допрос, Картины, ГБР, Порошенко Петр
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Защита бывшего Президента Петра Порошенко не смогла сообщить, пойдет ли он на допрос в Госбюро расследований 29 мая.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Игорь Головань.

"Об этом будет сообщено в свое время", - сказал он.

Ответить на прямой вопрос, пойдет ли его клиент на допрос 29 мая адвокат не смог.

Также он уклонился от ответа, пойдет ли сам защитник в ГБР 29 мая.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР повторно вызвало Порошенко на допрос на 29 мая по делу о его картинах.


Ранее сотрудники ГБР пришли в музей Гончара для того, чтобы через Марину Порошенко передать повестку о вызове на допрос ее мужа, так как он не явился на допрос 26 мая.

В свою очередь Порошенко вместо допроса пошел в музей открывать выставку своей коллекции картин. 

Кроме того, искусствоведы оценили коллекцию русских пейзажей Порошенко

Порошенко вызывали на допрос на 26 мая как свидетеля по делу, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников.

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