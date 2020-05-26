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26 мая 2020, вторник, 17:57 34
Силовые структуры 2020-05-26T18:30:02+03:00
Українські Новини
Появилось видео штурма ГБР музея Гончара для вручения вызова на допрос Порошенко

Появилось видео штурма ГБР музея Гончара для вручения вызова на допрос Порошенко

Ярина Вацяк
ГБР, Петр Порошенко, Дело Порошенко, музей Гончара

В сети появилось видео штурма сотрудниками Госбюро расследований музея Гончара в Киеве, где во вторник выставку своих картин открыл бывший президент Петр Порошенко, для того, чтобы вручить повестку о вызове на допрос.

Видео опубликовано на странице в Facebook Pavlovsky News.

"Расталкивая прессу и народных депутатов, представители Госбюро зашли в помещение. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

В то же время по словам директора музея Гончара Петра Гончара, в само помещение, где расположены картины Порошенко и проходят обыски, его не впустили, но там якобы находится адвокат 5-го президента.

"Будем надеяться, что работы они не заберут. Это самое главное", - подчеркнул Гончар.

Также он стоит на том, что сотрудники ГБР ворвались в помещение незаконно и при этом еще и повредили имущество.

Как сообщали Українські Новини, ГБР пыталось получить доступ к картинам Порошенко. В музей вызвали полицию.

Речь идет об эпизоде, который ранее был неизвестен - вывозе из Украины картин. В данный момент по этому делу Порошенко проходит как свидетель.

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