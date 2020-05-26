Появилось видео штурма ГБР музея Гончара для вручения вызова на допрос Порошенко

В сети появилось видео штурма сотрудниками Госбюро расследований музея Гончара в Киеве, где во вторник выставку своих картин открыл бывший президент Петр Порошенко, для того, чтобы вручить повестку о вызове на допрос.

Видео опубликовано на странице в Facebook Pavlovsky News.

"Расталкивая прессу и народных депутатов, представители Госбюро зашли в помещение. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

В то же время по словам директора музея Гончара Петра Гончара, в само помещение, где расположены картины Порошенко и проходят обыски, его не впустили, но там якобы находится адвокат 5-го президента.

"Будем надеяться, что работы они не заберут. Это самое главное", - подчеркнул Гончар.

Также он стоит на том, что сотрудники ГБР ворвались в помещение незаконно и при этом еще и повредили имущество.

Как сообщали Українські Новини, ГБР пыталось получить доступ к картинам Порошенко. В музей вызвали полицию.

Речь идет об эпизоде, который ранее был неизвестен - вывозе из Украины картин. В данный момент по этому делу Порошенко проходит как свидетель.