Коллекцию картин Порошенко арестовали по решению суда

В четверг, 28 мая, в Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара" пришли представители Государственного бюро расследований, чтобы арестовать картины из коллекции экс-президента Петра Порошенко, выставка которой открылась 26 мая, после того, как сотрудники ГБР провели ее осмотр и фиксацию коллекции накануне.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба музея.

"Сотрудники ГБР явились около 13:30. Один из них показал свое удостоверение директору музея Петру Ивановичу Гончару и представился следователем. Он предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин семьи Порошенко. И попросил написать от руки расписку о получении этого постановления и об уголовной ответственности за незаконные действия с этой коллекцией", - сказано в сообщении.

ГБР в музее Гончара. Фото: Музей Гончара

В музее также заявили, что какие именно действия классифицируются как незаконные, следователь не дал ответа, а вместо этого все вопросы необходимо в письменном виде отправлять в ГБР.

"Копию этой расписки следователь не предоставил. Также не дал сфотографировать ее Петру Ивановичу и работникам. На многократный вопрос, почему директор не может иметь копию этой расписки, он не дал четкого ответа", - отметили в музее.

Как сообщали Українськi Новини, сотрудники ГБР пришли в музей Гончара для того, чтобы через Марину Порошенко передать повестку о вызове на допрос ее мужа, так как он не явился на допрос 26 мая.

Ранее Порошенко вызывали на допрос на 26 мая как свидетеля по делу, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников.

Ранее интернет-издание "Страна.ua" опубликовало перечень картин из личной коллекции бывшего Президента Украины Петра Порошенко. Как оказалось, большую часть коллекции политика, прославившегося запретом российских фильмов и книг, а также публично декларирующего патриотизм и антироссийскость, составляют полотна русских художников с "типично русскими" сюжетами.