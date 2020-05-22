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22 мая 2020, пятница, 11:43 1733
Судебная власть 2020-05-22T12:45:02+03:00
Українські Новини
Порошенко снова вызвали на допрос в ГБР

Порошенко снова вызвали на допрос в ГБР

Анна Рудык
Допрос, ГБР, Петр Порошенко, допрос Порошенко
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Государственное бюро расследований (ГБР) вызывает бывшего Президента Петра Порошенко, который не явился на заседание Рады впервые за два месяца, в качестве свидетеля на допрос 26 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Государственным бюро расследований в установленном законом порядке доведена до гражданина Порошенко П.А. необходимость явки в ГБР для допроса в качестве свидетеля по одному из ряда уголовных производств", - сказано  в нем.

В связи с этим ведомство сообщает Порошенко о необходимости явиться в ГБР 26 мая в 11:00 на допрос в качестве свидетеля.

"В соответствии со ст. 133, 135-139, 224 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в установленном законом порядке, с целью обеспечения выполнения задач уголовного судопроизводства, предусмотренного ст. 2 Уголовного процессуального кодекса Украины, Вы вызваны в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 11 час. 00 мин. 26 мая 2020 в уголовном производстве №42020000000000307, ​​в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что явка обязательна, при себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко заявил о сфабрикованности "пленок Деркача".

Ранее народный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена", на которых бывший Президент Украины хвастается, что поднял тарифы вместо 75% на 100%.

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