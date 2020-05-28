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28 травня 2020, четвер, 16:49 28
Транспорт 2020-05-28T19:15:03+03:00
Українські Новини
У 10 українських областях відновлюється рух електричок з 1 червня

У 10 українських областях відновлюється рух електричок з 1 червня

Кира Молчанова
Укрзалізниця, Електричка
Електричка. Фото: facebook.com/pg/Ukrzaliznytsia/
Електричка. Фото: facebook.com/pg/Ukrzaliznytsia/

Поки "Укрзалізниця" знайомить пасажирів з новими правилами у вагонах далекого прямування, в акціонерному товаристві заявили про намір відновити курсування 214 приміських поїздів у 10 областях з 1 червня.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Зараз ми отримали дозвіл на запуск ряду електричок в 10 областях. Тому з наступного тижня відновлять свої маршрути 214 приміських поїздів", - сказано в ньому.

За станом на 28 травня "Укрзалізниця" отримала рішення про ослаблення карантину з 1 червня від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій Харківської, Полтавської, Луганської, Донецької, Тернопільської, Івано-Франківської, Одеської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької (в напрямку "Жмеринка - Гречани" і "Хмельницький - Волочиськ") областях.

Зокрема, з 1 червня на Донецькій залізниці почнуть курсувати 38 поїздів, Львівської залізниці - 20 поїздів, Одеської залізниці - 44 поїзда, Південної залізниці - 112 поїздів.

Нагадується, що призначення приміських поїздів здійснюється у відповідності з прийнятими рішеннями регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій по кожній області окремо.

У разі прийняття в подальшому відповідних рішень регіональними комісіями призначення приміських поїздів буде продовжуватися.

Як повідомляли Українські Новини, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій представив поетапний план відновлення регулярного пасажирського сполучення, згідно з яким на 1-му етапі будуть запущені внутрішні авіарейси і 42 пари поїздів "Інтерсіті+".

Обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чернівецької та Закарпатської областей не дозволили відновлення пасажирського залізничного сполучення в своїх регіонах.

"Укрзалізниця" буде продавати квитки за 90 діб до дати відправлення поїзда.

Раніше повідомлялося про те, що міжобласні пасажирські перевезення відновлять на початку червня, регулярні авіарейси - не раніше 15 червня.

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У 10 українських областях відновлюється рух електричок з 1 червня
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