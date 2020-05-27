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27 мая 2020, среда, 19:08 36
Транспорт 2020-05-27T20:15:30+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" будет продавать билеты за 90 суток до даты отправления поезда

"Укрзализныця" будет продавать билеты за 90 суток до даты отправления поезда

Ярина Вацяк
Укрзализниця, Билеты на поезда, Поезда
Укрзализныця
Укрзализныця

Акционерное общество "Укрзализныця" откроет продажу билетов за 90 суток до даты отправления поезда с июня в то время, как  планируют возобновить межобластные пассажирские перевозки. 

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Для удобства пассажиров с 1 июня проездные документы на поезда "Укрзализныци" можно будет приобрести за 90 суток до даты отправления поезда. Увеличение срока продажи проездных документов с 45/60 суток до 90 суток позволит пассажирам планировать свои поездки гораздо эффективнее, а АО "Укрзализныця" гибко реагировать на спрос и заранее назначать поезда на наиболее популярные даты и направления", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 26 мая "Укрзализныця" открыла продажу билетов на четыре направления.

27 мая "Укрзализныця" открыла продажи билетов еще на 9 поездов.

Ранее компания начала готовиться к восстановлению пассажирских железнодорожных перевозок в дальнем сообщении. На станции "Киев-Пассажирский" уже демонтировали МАФы и установили современную систему видеонаблюдения.

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