"Укрзализныця" будет продавать билеты за 90 суток до даты отправления поезда

Акционерное общество "Укрзализныця" откроет продажу билетов за 90 суток до даты отправления поезда с июня в то время, как планируют возобновить межобластные пассажирские перевозки.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Для удобства пассажиров с 1 июня проездные документы на поезда "Укрзализныци" можно будет приобрести за 90 суток до даты отправления поезда. Увеличение срока продажи проездных документов с 45/60 суток до 90 суток позволит пассажирам планировать свои поездки гораздо эффективнее, а АО "Укрзализныця" гибко реагировать на спрос и заранее назначать поезда на наиболее популярные даты и направления", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 26 мая "Укрзализныця" открыла продажу билетов на четыре направления.

27 мая "Укрзализныця" открыла продажи билетов еще на 9 поездов.

Ранее компания начала готовиться к восстановлению пассажирских железнодорожных перевозок в дальнем сообщении. На станции "Киев-Пассажирский" уже демонтировали МАФы и установили современную систему видеонаблюдения.