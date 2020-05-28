У Порошенка не знають, чи піде він на допит в ДБР 29 травня

Захист колишнього Президента Петра Порошенка не зміг повідомити, чи піде він на допит в Держбюро розслідувань 29 травня. Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Ігор Головань. "Про це буде повідомлено в свій час", - сказав він. Відповісти на пряме запитання, чи піде його клієнт на допит 29 травня адвокат не зміг. Також він ухилився від відповіді, чи піде сам захисник в ДБР 29 травня. Як повідомляли Українські Новини, ДБР повторно викликало Порошенка на допит 29 травня за справою про його картини.Раніше співробітники ДБР прийшли в музей Гончара для того, щоб через Марину Порошенко передати повістку про виклик на допит її чоловіка, так як він не з'явився на допит 26 травня.У свою чергу Порошенко замість допиту пішов у музей відкривати виставку своєї колекції картин. Крім того, мистецтвознавці оцінили колекцію російських пейзажів Порошенка. Порошенко викликали на допит на 26 травня як свідка за справою, в якій досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції з 43 картин всесвітньо відомих художників.