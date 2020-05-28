У Порошенка не знають, чи піде він на допит в ДБР 29 травня

Захист колишнього Президента Петра Порошенка не зміг повідомити, чи піде він на допит в Держбюро розслідувань 29 травня.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Ігор Головань.

"Про це буде повідомлено в свій час", - сказав він.

Відповісти на пряме запитання, чи піде його клієнт на допит 29 травня адвокат не зміг.

Також він ухилився від відповіді, чи піде сам захисник в ДБР 29 травня.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР повторно викликало Порошенка на допит 29 травня за справою про його картини.



Раніше співробітники ДБР прийшли в музей Гончара для того, щоб через Марину Порошенко передати повістку про виклик на допит її чоловіка, так як він не з'явився на допит 26 травня.



У свою чергу Порошенко замість допиту пішов у музей відкривати виставку своєї колекції картин.

Крім того, мистецтвознавці оцінили колекцію російських пейзажів Порошенка.

Порошенко викликали на допит на 26 травня як свідка за справою, в якій досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції з 43 картин всесвітньо відомих художників.