Искусствоведы оценили коллекцию картин Порошенко

После скандала в музее Гончара вокруг выставки картин из коллекции экс-президент Украины Петр Порошенко, портал strana.ua опросил искусствоведов и художников о том, какие картины из коллекции пятого президента Украины можно назвать шедеврами, во сколько обошлись Порошенко эти предметы искусства и какую художественную ценность они представляют.

"Хорошая коллекция у Петра Порошенко, с хорошими известными именами. Айвазовский, Глазунов. Есть среди них и шедевры. Но чтобы их оценить, их надо воочию увидеть. Оценивать коллекцию издалека - непрофессионально. Так что, во сколько можно оценить эту коллекцию, я вам сказать не смогу.", - прокомментировал данное собрание полотен эксперт Александр Брей.

"Могу отметить, что у человека, который собрал эту коллекцию, традиционный, консервативный вкус. Я бы сказал, это вкус, характерный для Украины. Украина - консервативная страна. Да, там есть работы российских художников, но и украинских есть. Собраны произведения тех авторов, которые на слуху и популярны не только в Украине, а и на западных аукционах вроде Christie's. Что человеку нравилось, то он и покупал. Человек же не покупал их с какой-то целью, а покупал для себя", - добавил Александр Брей.

"Чтобы оценить художественную ценность коллекции Петра Алексеевича, нужно точно знать, являются ли эти работы оригиналами, знать формат, дату, историю происхождения картины, есть на нее документы или нет.

У меня был свой опыт с экс-президентом: его соратник Олег Гладковский фактически украл у меня скульптуру, которую затем подарил Петру Порошенко на юбилей. Мне за нее так и не заплатили. Поэтому у меня есть основания сомневаться в том, что все произведения искусства из коллекции Петра Алексеевича подлинные и у них легальная история происхождения. Картина-то может быть подлинной, но украденной", - такое мнение высказал художник Даниэль Грин.

При этом он отметил, что Петр Алексеевич может собирать все что угодно - это дело вкуса. И все же мне бросилось в глаза в коллекции Порошенко то, что там все эклектично. Нет общего стиля, цельного вкуса. Нет единого позвоночника у этой коллекции. Это просто сборная солянка. Отсюда и впечатление, что это безвкусица. Скорее всего, потому, что Петр Алексеевич сам эту коллекцию не собирал. Вероятно, большинство "надарили" его друзья, что-то "наколядовал".

"Если все работы из коллекции Порошенко - оригиналы, тогда эта коллекция может стоить более 15 млн долларов. Но если нет подтверждения легальности происхождения картин, сложно судить. На данный момент и эскизы Матиса, и Марка Шагала можно покупать за 10-15 тысяч долларов, но у этих произведений не будет подтверждения легальности происхождения. А легальность происхождения - это настолько же важно, как и сертификат подлинности. Зная, как друзья Петра Алексеевича "отжимают" у художников предметы искусства, сомневаюсь, что все эти картины получены легально", - резюмировал Даниэль Грин.

"Скажем так, никогда Порошенко известным собирателем живописи не был. Можно многое сказать о вкусе человека, который собирал эту коллекцию. Это вкус человека очень консервативного и даже отсталого. Но у меня главная претензия даже не ко вкусу, а к тому, что в коллекции нет ни одного произведения современного искусства. Жить в этой стране, зарабатывать деньги в этой стране, здесь и сейчас, и покупать только "старье" - это стыдно", - заявил репортерам художник Александр Клименко.

Отметим, что, по информации экс-нардепа Сергея Лещенко, у Петра Порошенко дома, действительно, висят полотна знаменитых художников - Рубенса и даже Сандро Боттичелли, "за которую он выложил восьмизначную сумму в долларах на мировом аукционе". И, по мнению Лещенко, именно с целью избежать обыска у себя в особняке Порошенко и решил выставить часть своей коллекции в музее, куда потом и нагрянуло Госбюро расследований.