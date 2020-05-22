Что известно о "деле 43 картин", по которому Порошенко вызывают на допрос?

Сегодня, 22 мая, стало известно о новом уголовном производстве с участием Петра Порошенко. Для дачи показаний по делу бывшего Президента Украины вызвали в Государственное бюро расследований (ГБР) на 26 мая. Речь идет об эпизоде, который ранее был неизвестен - вывозе из Украины картин. В данный момент по этому делу Порошенко проходит как свидетель.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

В документе, который опубликовало ГБР, указывается, что расследуется дело о незаконном вывозе из Украины 43 картин известных художников. Полотна скрыли от таможенного контроля.

Telegram-канал "Шептун" опубликовал список картин, о которых, возможно, идет речь. Правда, в списке на одну картину меньше - 42.

Айвазовский Иван Константинович "Рыбацкая лодка", полотно, масло, 1891 год, 214x214 см; Репин Илья Ефимович "Казаки на Черном море" полотно, масло, 360x254 см; Джордано Луки "Католическая милость" полотно, масло, 133,7x98,8 см; Пьетро Барделлино "Поклонение пастухов" полотно, масло, 135,6x125,4 см; Соколов Петр Петрович "Тройка" полотно, масло, 51,1x74,6 см; Суриков Василий Иванович "Этюд солдата" полотно, масло, 45,7x41 см; Клевер Юлий Юльевич "Берег реки зимой" полотно, масло, 55,2x67,6 см; Клевер Юлий Юльевич "Дыня, апельсины груши, виноград и гранаты" полотно, масло, 55,2x67,6 см; Клевер Юлий Юльевич "Лесное мероприятие" полотно, 1895 год, масло, 55,2x67,6 см; Глазунов Илья Сергеевич, "Русская красавица. Мать", полотно, масло, 1973 год, 80x59,6 см; Глазунов Илья Сергеевич "Русская красавица" полотно, масло, 80x59,6 см; Тропин Василий Андреевич "Портрет мужчины в очках" полотно, масло, 1846 год 72,4x61,3 см; Левитан Исаак Ильич "Болото вечером" полотно, масло, 1882 год, 71,4x137,5 см; Котарбинский Вильгельм Александрович "Римская красавица с голубями" полотно, масло, 69x138 см; Котарбинский Вильгельм Александрович "Поцелуй" полотно (дублированное., масло, 126x63,5 см; Горбатов Константин Иванович "Капри" полотно, масло, 90,5x109,75 см; Горбатов Константин Иванович "В ночи" полотно (дублированное на картон., масло, 50x65 см; Хмелюк Василий Михайлович "Портрет молодой женщины" картон, масло, 1956 год, 46x38 см; Миодушевский Иван Осипович "Копия картины Мурильо "Рождество Богородицы" полотно (дублированное., масло, 186x345 см; Бенуа Александр Николаевич "Лес ранней зимой" бумага, акварель, 28,5x43,5 см; Бенуа Александр Николаевич "Запад" бумага, акварель, 1932 год, 30x22 см; Бенуа Александр Николаевич "Запад на озере", бумага, акварель, 1932 год, 26,5x40,5 см; Бенуа Александр Николаевич "Рисунок к "Князю Игорю", бумага, смешанная техника, 1963 год, 69x47 см; Бенуа Александр Николаевич "Покинутый дом во французских Альпах", бумага, карандаш, акварель, 1928 год, 32x41 см; Лагорио Лев Феликсович "Кавказский пейзаж", полотно, масло, 1903 год, 54x71,5 см; Вельтен Вильгельм "Полювання", доска, масло, 24x32 см; Гловацкий "Зимний пейзаж с колодцем" бумага, карандаш, акварель, 16x24,5 см; Тулелко "Дровни зимой" бумага, карандаш, акварель, 16x24,5 см; Коровин Константин Алексеевич "Молодая женщина в пестрых тенях", полотно, масло, 1911 год, 71x53 см; Коровин Константин Алексеевич "Балерина в зеленом платье", полотно, масло, 1921 год, 87x66 см; Коровин Константин Алексеевич "Сумерки", полотно, масло, 1926 год, 85x65 см; Зарубин Виктор Иванович "Сумерки на причале", полотно, масло, 33x46,5 см; Крижицкий Константин Яковлевич "Петровский парк в Москве", бумага, акварель, 1906 год, 6,75x13,5 см; Платонов Харитон "Сельский пейзаж с церковью", полотно, масло, 1872 год, 57x84 см; Платонов Харитон "Девушка у колодца", полотно, масло, 1891 год, 122x84 см; Кондратенко Гавриил Павлович "Лесной пейзаж", полотно, масло, 1894 год, 74x127 см; Колесников Степан Федорович "Архипелаг", полотно, масло, 1943 год, 72x97 см; Зоммер Рихард-Карл Карлович "Телеги, запряженные волами, на фоне горного пейзажа", полотно, масло, 1920 год, 33x60 см; Владимиров Иван Алексеевич "Кормление лошади", картон, масло, 1900 год, 50x69 см; Соколов Павел Петрович "В церкви", бумага, акварель, 1861, 36x27 см; Верещагин Василий Васильевич "Аллегорическая композиция", бумага, картон, акварель, тушь, 1887, 23x30 см; Клодт Михаил Константинович "Пейзаж с коровами", полотно, масло, 1874 год, 28x74 см.

О том, что картин в деле должно быть 42, заявил и юрист Андрей Портнов. Он сообщил, что Порошенко одну из своих коллекционных картин дарил бывшему Президенту Виктору Януковичу на день рождения.

Судя по декларации о доходах, Порошенко является коллекционером со стажем. Он владеет следующими объектами живописи:

коллекция картин украинских и российских мастеров 19-20 века в количестве 65 единиц;

коллекция картин современных художников импрессионистов и сюрреалистов (4 единицы).

Бывший Президент указал в декларации о доходах, что коллекцию картин приобрел задолго до того, как стал главой государства. В 2011 году, в его бытность председателем наблюдательного совета Национального банка Украины, СМИ сообщали, что Порошенко владеет более 50 картинами кисти Айвазовского.

Напомним, будучи Президентом Порошенко попал в "картинный" скандал. Адвокат из итальянского города Верона обвинил гаранта в присвоении 17 похищенных из местного музея старинных работ.

А именно, в 2015 году картины были украдены из веронского музея "Кастельвеккьо". И в мае 2016 года - задержаны в Одесской области при переправке на территорию Молдовы. Однако Украина не торопилась возвращать ценности в Италию. И через полгода проволочек в этом обвинили Порошенко. Итальянский адвокат Гуариенте Гуариенти подал заявления против Президента Украины в украинскую и итальянскую прокуратуры.

"Преступление, которые я вижу в действиях Президента Украины – это удержание в течение минимум 6 месяцев картин, похищенных в Вероне. Это может квалифицироваться, как приобретение краденого", - пояснил тогда юрист.

Почти сразу после этого - в декабре - Порошенко поехал в Верону и передал музею 17 украденных полотен. За что ему вручили звание почетного гражданина Вероны, но через пару лет лишили его звания, заявив, что поторопились.

В 2016 году журналисты программы "Схемы" сообщили о его вилле в испанской Марбелье, где, кроме прочего, есть и картинная галерея. В декларации о доходах Порошенко данная вилла не указана.

В декабре 2018 года беглый народный депутат Александр Онищенко рассказал в эфире телеканала НТВ о том, что Порошенко свозит на эту виллу ценные предметы искусства. "Есть стопроцентная информация о том, что Порошенко вкладывает наворованные деньги в ценности, произведения искусства. Он покупал картины на аукционе "Сотбис". Например, одну купил за 30 млн долларов", - заявил Онищенко.

Также бывший нардеп говорил о том, что Порошенко переправляет ценности из Украины дипломатической почтой, задействуя посольства Украины в Испании, что позволяет не проходить таможенный досмотр.

Пока это наболее логичная версия, куда и каким образом Порошенко мог вывозить картины. Однако подтвердится она или нет - станет ясно в день допроса Порошенко. Если он на него, конечно, явится.