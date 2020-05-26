Порошенко вместо допроса пошел в музей открывать выставку своей коллекции картин

Бывший президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований из-за участия в выставке своей коллекции картин.

Об этом Українським Новинам сообщили в ведомстве.



"Нет, не приходил (на допрос)", - сказал представитель.



Допрос был запланирован на 11:00.



Вместо этого, согласно трансляции телеканала "Прямой", Порошенко принял участие в выставке коллекции своих картин в музее Ивана Гончара.

Порошенко в музее. Скриншот: трансляция



Как сообщали Українськi Новини, Порошенко вызывали на допрос на 26 мая как свидетеля по делу, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников.



Ранее народный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена", на которых бывший президент Украины хвастается, что поднял тарифы вместо 75% на 100%.



Генпрокуратура открыла дело по записям Деркача о разговорах Байдена и Порошенко.



Тем временем ГБР открыло дело о прослушке разговоров Порошенко с Байденом.