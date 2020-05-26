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26 мая 2020, вторник, 11:57 302
Общество 2020-05-26T12:12:28+03:00
Українські Новини
Порошенко вместо допроса пошел в музей открывать выставку своей коллекции картин

Порошенко вместо допроса пошел в музей открывать выставку своей коллекции картин

Валерия Драгомирова
Допрос, Картины, ГБР, Порошенко Петр
Порошенко на выставке. Скриншот: YouTube/Телеканал Прямой
Порошенко на выставке. Скриншот: YouTube/Телеканал Прямой

Бывший президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований из-за участия в выставке своей коллекции картин.

Об этом Українським Новинам сообщили в ведомстве.

"Нет, не приходил (на допрос)", - сказал представитель.

Допрос был запланирован на 11:00.

Вместо этого, согласно трансляции телеканала "Прямой", Порошенко принял участие в выставке коллекции своих картин в музее Ивана Гончара.

Порошенко в музее. Скриншот: трансляцияПорошенко в музее. Скриншот: трансляция


Как сообщали Українськi Новини, Порошенко вызывали на допрос на 26 мая как свидетеля по делу, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников.

Ранее народный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена", на которых бывший президент Украины хвастается, что поднял тарифы вместо 75% на 100%.

Генпрокуратура открыла дело по записям Деркача о разговорах Байдена и Порошенко. 

Тем временем ГБР открыло дело о прослушке разговоров Порошенко с Байденом

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Порошенко вместо допроса пошел в музей открывать выставку своей коллекции картин
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