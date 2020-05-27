Підозрювана у вбивстві Шеремета внесла 168 тис. гривень застави

Суд змінив міру запобіжного заходу з нічного домашнього арешту на заставу в розмірі 168 тис. гривень, яку вніс захист однієї із підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь.

Українським Новинам про це повідомив один із її адвокатів Микола Оріховський.

"Тільки що (внесли)", - сказав він.

За його словами, при цьому на Дугарь залишається електронний браслет контролю і також вона має ряд інших зобов'язань.

Як повідомляли Українські Новини, 25 травня Печерський районний суд Києва змінив міру запобіжного заходу для Дугарь з нічного домашнього арешту на заставу в розмірі 168 тис. гривень. Крім того, Нацполіція закінчила досудове розслідування справи вбивства Шеремета. Раніше Володимир Зеленський заявив, що за справу про вбивство Шеремета відповідає Арсен Аваков.

Суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Андрія Антоненка. Тим часом підозрюваній у вбивстві Шеремета Юлії Кузьменко продовжили арешт до 24 липня. Крім того, Ю. Кузьменко хотіли взяти на поруки колишні і діючі депутати Верховної Ради, але суд відмовив у цьому клопотанні.