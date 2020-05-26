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26 травня 2020, вівторок, 09:45 5
Судова влада 2020-05-26T09:51:07+03:00
Українські Новини
Підозрюваній у вбивстві Шеремета Кузьменко продовжили арешт до 24 липня

Підозрюваній у вбивстві Шеремета Кузьменко продовжили арешт до 24 липня

Елизавета Драбкина
Суд, вбивство Павла Шеремета, Юлія Кузьменко, справа Шеремета
Юлія Кузьменко Фото: РБК-Україна
Юлія Кузьменко Фото: РБК-Україна

Печерський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко без права внесення до 24 липня.

Таке рішення суд прийняв у вівторок, передають Українські Новини.

Прокурори просили продовжити арешт підозрюваної.

Сторона захисту просила обрати Кузьменко будь-який інший запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою.

Таким чином, суд задовольнив клопотання прокурорів і залишив підозрюваного під вартою.

Крім цього, адвокат Тарас Безпалий просив про відвід прокурорів у справі.

Група прокурорів у розслідуванні вбивства Шеремета була змінена, і через день після цього нові прокурори прийняли рішення про завершення розслідування.

Безпалий пояснив своє клопотання про відвід сумнівами в неупередженості прокурорів.

Суддя Віталій Писанець відмовив у відводі прокурорів.

Тоді адвокат знову заявив відвід прокурорам, оскільки вони не з'явилися на судове засідання щодо зміни запобіжного заходу Кузьменко за клопотанням захисту 22 травня.

Він заявив, що прокурорам повідомили про дату і час суду за 3 дні.

Прокурори, у свою чергу, заявили, що вони не отримували відповідні документи.

Суддя також відхилив дане клопотання.

Крім цього, Безпалий заявив, що прокурори подали клопотання про продовження запобіжного заходу Кузьменко за 5 ній до закінчення строку дії рішення, а не за 10, як передбачено законом.

Так, прокурори подали клопотання в понеділок 25 травня, а строк арешту закінчується 30 травня.

Таким чином, адвокат просив повернути клопотання у зв'язку із закінченням строків.

Писанець вирішив продовжити засідання.

Далі Безпалий заявив клопотання про відвід судді через можливе упередження судді в даній справі.

Але інший суддя Олексій Соколов відмовив у його відводі.

Крім того, Кузьменко хотіли взяти на поруки колишні і діючі депутати Верховної Ради, але суд відмовив у цьому клопотанні.

Як повідомляли Українські Новини, Нацполіція закінчила досудове розслідування справи вбивства Шеремета.

Крім того, вчора суд продовжив арешт підозрюваного Андрія Антоненко до 23 липня, а підозрюваній Яні Дугарь змінив нічний домашній арешт на заставу в розмірі 168 тис. гривень.

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