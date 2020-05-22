Нацполиция закінчила досудове розслідування справи щодо вбивства Шеремета

Авто, в якому був Шеремет, після вибуху. Українське Фото

Авто, в якому був Шеремет, після вибуху. Українське Фото

Національна поліція закінчила досудове розслідування кримінального провадження про вбивство журналіста Павла Шеремета в 2016 році.

Про це Українським Новинам повідомив адвокат підозрюваної Яни Дугарь Віталій Коломієць.

"Викликали для повідомлення про завершення розслідування", - сказав він.

Коломієць зазначив, що підозрюваним у п'ятницю повідомили про завершення слідства.

На даний момент про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: Дугарь (перебуває під нічним домашній арештом), Андрію Антоненко і Юлії Кузьменко (обидва арештовані і знаходяться в СІЗО).

Крім того, Шокін вважає замовником вбивства Гонгадзе і Шеремета одного і того ж людини.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва продовжив арешт Кузьменко до 30 травня.

Суд заарештував Кузьменко та Антоненко і відправив Дугарь цілодобовий під домашній арешт, який пізніше змінив на нічний.

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін вважає, що замовником вбивства журналістів Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета є один і той же чоловік.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що більше 10 співробітників Служби безпеки України перевіряються на наявність зв'язків з підозрюваними у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.