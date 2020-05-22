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22 травня 2020, пʼятниця, 17:16 7
Силові структури 2020-05-22T18:15:02+03:00
Українські Новини
Нацполиция закінчила досудове розслідування справи щодо вбивства Шеремета

Нацполиция закінчила досудове розслідування справи щодо вбивства Шеремета

Ольга Фандорина
вбивство Павла Шеремета, Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко, Яна Дугар, Досудове розслідування
Авто, в якому був Шеремет, після вибуху. Українське Фото
Авто, в якому був Шеремет, після вибуху. Українське Фото

Національна поліція закінчила досудове розслідування кримінального провадження про вбивство журналіста Павла Шеремета в 2016 році.

Про це Українським Новинам повідомив адвокат підозрюваної Яни Дугарь Віталій Коломієць.

"Викликали для повідомлення про завершення розслідування", - сказав він.

Коломієць зазначив, що підозрюваним у п'ятницю повідомили про завершення слідства.

На даний момент про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: Дугарь (перебуває під нічним домашній арештом), Андрію Антоненко і Юлії Кузьменко (обидва арештовані і знаходяться в СІЗО).

Крім того, Шокін вважає замовником вбивства Гонгадзе і Шеремета одного і того ж людини.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва продовжив арешт Кузьменко до 30 травня.

Суд заарештував Кузьменко та Антоненко і відправив Дугарь цілодобовий під домашній арешт, який пізніше змінив на нічний.

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін вважає, що замовником вбивства журналістів Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета є один і той же чоловік.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що більше 10 співробітників Служби безпеки України перевіряються на наявність зв'язків з підозрюваними у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

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