Суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка

Печерський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка без права внесення до 23 липня.

Таке рішення суд ухвалив в понеділок, передають Українські Новини.

Прокурори просили продовжити арешт підозрюваного.

Сторона захисту просила обрати Антоненку будь-який інший запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою.

Таким чином, суд задовольнив клопотання прокурорів і залишив підозрюваного під вартою.

Крім цього, адвокат Антоненка Дмитро Круговий просив суд перенести засідання, оскільки стороні захисту не дали можливості ознайомитися з матеріалами досудового розслідування.

Адвокат вважає, що в матеріалах справи може бути більше інформації, ніж у них є на даний момент.

Суддя Віталій Писанець відхилив дане клопотання.

Круговий також заявив, що прокурори подали клопотання про продовження запобіжного заходу Антоненко 22 травня, а термін арешту закінчується 1 червня.

Він зазначив, що прокурори можуть подавати таке клопотання не менш ніж за 10 днів до закінчення строку арешту.

Таким чином, адвокат просив повернути клопотання у зв'язку із закінченням строків.

Суддя вирішив продовжити засідання.

Крім того, Антоненко хотіли взяти на поруки 9 осіб, серед них також колишні і діючі депутати Верховної Ради, але суд відмовив у цьому клопотанні.

Як повідомляли Українські Новини, Нацполіція закінчила досудове розслідування справи вбивства Шеремета.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що за справу про вбивство Шеремета відповідає Арсен Аваков.