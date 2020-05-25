Суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка

Печерський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка без права внесення до 23 липня. Таке рішення суд ухвалив в понеділок, передають Українські Новини. Прокурори просили продовжити арешт підозрюваного. Сторона захисту просила обрати Антоненку будь-який інший запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою. Таким чином, суд задовольнив клопотання прокурорів і залишив підозрюваного під вартою. Крім цього, адвокат Антоненка Дмитро Круговий просив суд перенести засідання, оскільки стороні захисту не дали можливості ознайомитися з матеріалами досудового розслідування. Адвокат вважає, що в матеріалах справи може бути більше інформації, ніж у них є на даний момент. Суддя Віталій Писанець відхилив дане клопотання. Круговий також заявив, що прокурори подали клопотання про продовження запобіжного заходу Антоненко 22 травня, а термін арешту закінчується 1 червня. Він зазначив, що прокурори можуть подавати таке клопотання не менш ніж за 10 днів до закінчення строку арешту. Таким чином, адвокат просив повернути клопотання у зв'язку із закінченням строків. Суддя вирішив продовжити засідання. Крім того, Антоненко хотіли взяти на поруки 9 осіб, серед них також колишні і діючі депутати Верховної Ради, але суд відмовив у цьому клопотанні. Як повідомляли Українські Новини, Нацполіція закінчила досудове розслідування справи вбивства Шеремета. Раніше Володимир Зеленський заявив, що за справу про вбивство Шеремета відповідає Арсен Аваков.