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25 травня 2020, понеділок, 23:22 6
Судова влада 2020-05-26T00:00:02+03:00
Українські Новини
Підозрюваній у вбивстві Шеремета домашній арешт змінили на 168 тисяч гривень застави

Підозрюваній у вбивстві Шеремета домашній арешт змінили на 168 тисяч гривень застави

Надежда Комендантова
Яна Дугар, справа Шеремета, Вбивство Шеремета
Яна Дугарь Фото: Радіо Свобода
Яна Дугарь Фото: Радіо Свобода

В той час, як підозрюваному у вбивстві Шеремета Антоненку продовжили арешт, Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід для одного з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь з нічного домашнього арешту на заставу в розмірі 168 тис. гривень.

Дане рішення суд ухвалив в понеділок, передають Українські Новини.

Прокурори просили суд змінити діючу запобіжний захід Дугар на 168 тис. гривень застави.

Свою позицію прокуратура пояснила тим, що термін домашнього арешту на час проведення досудового розслідування не може перевищувати 6 місяців, а Дугар перебуває на домашньому арешті вже більше 5 місяців.

Вони заявили, що менш ніж за місяць неможливо закінчити всі процесуальні дії.

Сторона захисту просила відхилити дане клопотання.

Зокрема, адвокат Микола Ореховський заявив, що оскільки досудове розслідування вже закінчено, ніякі процесуальні дії проводитися не будуть.

Сторона захисту заявляла, що у Дугар немає грошей для внесення застави.

Крім того, Дугарь хотіли взяти на поруки 5 осіб, серед них - колишні і діючі депутати Верховної Ради, але суд відмовив у цьому клопотанні.

Таким чином, суд повністю задовольнив клопотання прокуратури.

Як повідомляли Українські Новини, Нацполіція закінчила досудове розслідування справи вбивства Шеремета.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що за справу про вбивство Шеремета відповідає Арсен Аваков.

 

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