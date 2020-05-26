подписаться на рассылку
26.65 27.05
28.85 29.45
˟
26 мая 2020, вторник, 11:17 10
Силовые структуры 2020-05-26T11:18:42+03:00
Українські Новини
Подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь собирают 168 тыс. гривен для внесения залога

Подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь собирают 168 тыс. гривен для внесения залога

Валерия Драгомирова
Денежный залог, Убийство Шеремета, Яна Дугарь
Яна Дугарь. Фото: Facebook/Яна Дугарь
Яна Дугарь. Фото: Facebook/Яна Дугарь

Защита одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь, которой суд сменил меру пресечения с ночного домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривен, начала сбор денег для того, чтобы она смогла внести его.

Об этом Українським Новинам сообщил один из ее адвокатов Николай Ореховский.

"Собираем (средства для внесения)", - сказал он.

При этом защита создала специальный счет, на который все желающие могут перевести деньги и таким образом помочь Дугарь внести этот залог.

После внесения залога, Дугарь обязана носить электронный браслет.

Ее защита считает незаконным решение суда об избрании ей меры пресечения в виде залога.

Как сообщали Українськi Новини, 25 мая Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для Дугарь с ночного домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривен.


Кроме того, Нацполиция закончила досудебное расследование дела по убийству Шеремета.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что за дело об убийстве Шеремета отвечает Арсен Аваков.

Тем временем подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко продлили арест до 24 июля

Больше новостей о: Денежный залог Убийство Шеремета Яна Дугарь

После четырехдневного падения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось
Киевская область запустила пригородный и внутриобластной транспорт
Во второй месяц карантина госдолг Украины начал расти
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok