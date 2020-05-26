Подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь собирают 168 тыс. гривен для внесения залога

Защита одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь, которой суд сменил меру пресечения с ночного домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривен, начала сбор денег для того, чтобы она смогла внести его. Об этом Українським Новинам сообщил один из ее адвокатов Николай Ореховский. "Собираем (средства для внесения)", - сказал он. При этом защита создала специальный счет, на который все желающие могут перевести деньги и таким образом помочь Дугарь внести этот залог. После внесения залога, Дугарь обязана носить электронный браслет. Ее защита считает незаконным решение суда об избрании ей меры пресечения в виде залога. Как сообщали Українськi Новини, 25 мая Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для Дугарь с ночного домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривен.Кроме того, Нацполиция закончила досудебное расследование дела по убийству Шеремета. Ранее Владимир Зеленский заявил, что за дело об убийстве Шеремета отвечает Арсен Аваков.Тем временем подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко продлили арест до 24 июля.