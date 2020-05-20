Якщо суд не визнає винність підозрюваних, нести відповідальність будуть ті, хто довів справу до суду, — Зеленський про справу Шеремета

Якщо суд не визнає винність підозрюваних, нести відповідальність будуть ті, хто довів справу до суду, — Зеленс

Якщо суд не визнає винність підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, нести відповідальність будуть ті, хто довів справу до суду.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив в ході пресконференції, передають Українські Новини.

"Якщо слідство доведе, а потім суд, що люди, які зараз є - не треба звинувачувати, вони можливі вбивці, - якщо вони вбивці, вони сядуть у в'язницю. Якщо ні - то будуть нести відповідальність ті люди, які довели цю справу до суду та звинуватили невинних людей", - заявив він.

Також Зеленський підкреслив, що за справу відповідає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Зараз цю справу веде і відповідає за неї міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Це дійсно його справа. І він відповідальний за результат цієї справи", - додав президент.

Як повідомляли Українські Новини, на сьогодні про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко заарештовані й перебувають в СІЗО, Яна Дугар - під нічним домашнім арештом.



Крім того, Шокін вважає замовником вбивства Гонгадзе і Шеремета одну й ту ж людину.