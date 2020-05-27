Що відбувається в київському метро 27 травня: в центрі порожньо, а на кінцевих станціях натовп людей

У Києві вже третій день працює метрополітен після того, як Кабінет міністрів прийняв рішення відновити роботу підземки з 25 травня після двох місяців карантину. 27 травня на станціях стало більше людей у порівнянні з попереднім днем, передають Українські Новини.

27 травня – вже третій день, як у Києві відновив роботу метрополітен. Сьогодні пасажирів у годину пік стало більше у порівнянні з попереднім днем.

Станція "Палац Спорту"

На центральних станціях напівпорожні платформи. На фото помітно, що на станції "Палац Спорту" людей небагато. Пасажири одягнені в маски і дотримуються дистанції.

Як працює метро в Києві - станція "Палац Спорту"

Однак, на кінцевих станціях ситуація протилежна. В 8:00 годині ранку на платформі станції "Лісова" утворився натовп: люди не дотримувалися правил безпеки і порушували дистанцію. Про це повідомляє видання "Главком".

Третій день роботи метро. Фото: Главком

На першій станції всі місця у вагонах вже були зайняті, а на наступних людям довелося стояти.

Станція метро "Лісова". Фото: Главком

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в метро 26 травня порівняно з попередньою добою, кількість пасажирів збільшилась на 49% до 463 тис.

Крім того, наземний громадський транспорт столиці за кілька днів після відновлення роботи в звичайному режимі (23 травня) перевіз майже 835 тис. пасажирів.

Також мер зазначив, що 34% зараження коронавірусом відбувається в громадському транспорті, тому він закликав жителів столиці дотримуватися маскового режиму та дистанції.

Як повідомляли Українські Новини, перший день роботи київський метрополітен працював напівпорожній порівняно з докарантинним періодом. Людей в підземку пускають в масках або респіраторах, наявність рукавичок необов'язкова.

В соціальних мережах люди поділилися враженнями про перший день роботи метро. Вони відзначили напівпорожні вагони і публікували фото.

Також відновив роботу метрополітен в Харкові і Дніпрі.