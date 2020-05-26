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26 мая 2020, вторник, 13:49 49
Общество 2020-05-26T14:00:02+03:00
Українські Новини
В киевском метро на второй день после открытия стало больше пассажиров

В киевском метро на второй день после открытия стало больше пассажиров

Валерия Драгомирова
Киев, Метро, Киевский метрополитен
Метро в Киеве. Фото:
Метро в Киеве. Фото: "Страна"

Сегодня, 26 мая, в "Киевском метрополитене" в час пик увеличилось количество людей по сравнению с понедельником, когда возобновилась работа подземки после двух месяцев карантина

Об этом сообщает "Страна". 

Сообщается, что людей в метро все же меньше, чем в докарантинный период. При этом большинство пассажиров в масках, но дистанцию никто не соблюдает.

В метро Киева на второй день работы увеличилось число пассажиров. Фото: В метро Киева на второй день работы увеличилось число пассажиров. Фото: "Страна"

Второй день работы Второй день работы "Киевского метрополитена". Фото: "Страна"

Как сообщали Українські Новини, с 25 мая в Украине возобновил работу метрополитен в КиевеХарькове и Днипре

Также киевский метрополитен в первый день работы был полупустой, потому что граждане столицы сознательно отнеслись к своему здоровью и к призывам пользоваться общественным транспортом только в случае острой необходимости. 

Кроме того, что пишут в соцсетях о первом дне работы киевского метро

Тем временем Киевская область запустила пригородный и внутриобластной транспорт. Цены на проезд не изменились, а пассажиры сидят в масках. 

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