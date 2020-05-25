Полупустое метро и люди в масках: что пишут в соцсетях о первом дне работы киевского метро

С сегодняшнего дня в Киеве запустили метро после того, как еще 17 марта его закрыли на карантин. Несмотря на опасения властей, утром метро поехало полупустым, а пробки на дорогах не уменьшились. Пользователи соцсетей также отмечают полупустые вагоны. "Секрет пустого метро - закрытые пригородные маршруты. Вот и вся фишка", - поделилась своим наблюдением Ксения Призиглей. Пост Facebook\/Ксении Призиглей При этом в комментариях отмечаю, что это не единственный фактор пустого метро в Киеве в первый день после возобновления работы. Комментарии под постом "Еще три месяца назад в метро странными мне казались люди в масках, теперь - без. Так и живем))" - заметил Александр Децик. Пост Facebook\/Олександр Децик "НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ПРИГОРОДНОЕ СООБЩЕНИЕ АААА. МЕТРО ПУСТОЕ, НИКОГО НЕТ. Теперь доказано - 90% пассажиров метрополитена приезжают из Бучи и Ирпеня", - написал в Twitter пользователь под ником Пындык. "Я в МЕТРО!!! Все в масках, температуру не скринят, перчатки не обязательны, людей мало", - написал Александр Гончаров, добавив в комментариях, что вход свободный. Все в масках, никого не тормозят, людей очень мало. Пост Facebook\/Александр Гончаров Комментарий Facebook\/Александр Гончаров "После нескольких дней полного транспортного коллапса работающее метро уже как маленький кусок счастья", - написал Павел Климкин в Twitter. Twitter\/Павел Климкин Как сообщали Українські Новини, с открытием метро в Киеве утренние пробки не ослабевают. Тем временем, с завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки.