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25 мая 2020, понедельник, 12:56 2035
Общество 2020-05-25T14:00:02+03:00
Українські Новини
Полупустое метро и люди в масках: что пишут в соцсетях о первом дне работы киевского метро

Полупустое метро и люди в масках: что пишут в соцсетях о первом дне работы киевского метро

Ярина Вацяк
Метро, Реакция соцсетей, Открытие метро
Метро в Киеве 25 мая
Метро в Киеве 25 мая

С сегодняшнего дня в Киеве запустили метро после того, как еще 17 марта его закрыли на карантин.

Несмотря на опасения властей, утром метро поехало полупустым, а пробки на дорогах не уменьшились. Пользователи соцсетей также отмечают полупустые вагоны.

"Секрет пустого метро - закрытые пригородные маршруты. Вот и вся фишка", - поделилась своим наблюдением Ксения Призиглей.

Пост Facebook/Ксении ПризиглейПост Facebook/Ксении Призиглей

При этом в комментариях отмечаю, что это не единственный фактор пустого метро в Киеве в первый день после возобновления работы.

Комментарии под постом Комментарии под постом

"Еще три месяца назад в метро странными мне казались люди в масках, теперь - без. Так и живем))" - заметил Александр Децик.

Пост Facebook/Олександр ДецикПост Facebook/Олександр Децик

"НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ПРИГОРОДНОЕ СООБЩЕНИЕ АААА. МЕТРО ПУСТОЕ, НИКОГО НЕТ. Теперь доказано - 90% пассажиров метрополитена приезжают из Бучи и Ирпеня", - написал в Twitter пользователь под ником Пындык.

"Я в МЕТРО!!! Все в масках, температуру не скринят, перчатки не обязательны, людей мало", - написал Александр Гончаров, добавив в комментариях, что вход свободный. Все в масках, никого не тормозят, людей очень мало.

Пост Facebook/Александр ГончаровПост Facebook/Александр Гончаров

Комментарий Facebook/Александр ГончаровКомментарий Facebook/Александр Гончаров

"После нескольких дней полного транспортного коллапса работающее метро уже как маленький кусок счастья", - написал Павел Климкин в Twitter.

 

Twitter/Павел Климкин Twitter/Павел Климкин

Как сообщали Українські Новини, с открытием метро в Киеве утренние пробки не ослабевают.

Тем временем, с завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки.

 

 

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