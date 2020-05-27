Заробітчани почали подавати документи для роботи у Польщі

Після того, як Польща відновила видачу робочих віз українцям, громадяни почали подавати документи і вишикувалися в черги перед візовими центрами і консульствами. Про це пише Волинь.UA.

Люди подають документи на робочі візи, але скаржаться на відсутність транспорту. Щоб добратися до Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку з інших областей, потрібно самостійно шукати і заправляти автомобіль. Туди їдуть навіть жителі сусідніх областей.

Більшість українців їдуть до Польщі на сезонні сільськогосподарські роботи. Деякі їдуть на заробітки вперше через те, що втратили роботу в Україні. Ті, хто вже подав документи, кажуть, що ціна на оформлення документів зросла незначно.

Як повідомляли Українські Новини, сезонні працівники, які вирішили приїхати в Польщу зі східних країн, зможуть відразу приступити до роботи без 14-денного карантину.

Однак не всі можуть потрапити в Польщу навіть з готовими документами. Відкриття єдиного пішого переходу на українсько-польському кордоні "Шегині-Медика" у Львівській області викликало ажіотаж і черги.

Пізніше, 24 травня у Варшаву прибув перший чартерний рейс з українськими працівниками.

У той же час, влада Чехії дозволили з 11 травня в'їзд в республіку сезонним робітникам з країн, які не входять у Євросоюз.

26 травня Чехія відкриває прикордонні пункти на кордонах з Австрією і Німеччиною.