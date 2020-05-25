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25 мая 2020, понедельник, 12:05 618
Внешняя политика 2020-05-25T12:15:01+03:00
Українські Новини
В Варшаву прибыл борт с украинскими работниками

В Варшаву прибыл борт с украинскими работниками

Валерия Драгомирова
Польша, Варшава, Украинцы в Польше, Заробитчане в Польше
Самолет. Фото: рixabay
Самолет. Фото: рixabay

24 мая в Варшаву прибыл первый чартерный рейс с украинскими работниками, после того, как Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам

Об этом "Европейской правде" сообщили в польской компании по международному трудоустройству Gremi Personal, которая совместно с МАУ организовала чартер.

На борту самолета находилось 178 граждан Украины. После прилета они отправились на двухнедельный карантин.

Согласно требованию украинской власти, со всеми работниками заключены долгосрочные контракты на работу в Польше. Также они обеспечены медицинской страховкой, в том числе на случай заболевания COVID-19.

Разрешение на перелет было получено в официальных органах власти Польши и Украины.

Рейс был организован в связи с большим запросом на рабочую силу от польских работодателей, а также от украинцев, желающих поехать в Польшу на работу, отметили в компании.

На обратном пути из Варшавы в Киев борт будет использован МИД Украины как эвакуационный для граждан Украины.


Как сообщали Українські Новини, Чехия возобновила выдачу рабочих виз заробитчанам из Украины. 

Ранее президент Финляндии поблагодарил Зеленского за отправленных заробитчан. 

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