В Варшаву прибыл борт с украинскими работниками

24 мая в Варшаву прибыл первый чартерный рейс с украинскими работниками, после того, как Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам. Об этом "Европейской правде" сообщили в польской компании по международному трудоустройству Gremi Personal, которая совместно с МАУ организовала чартер. На борту самолета находилось 178 граждан Украины. После прилета они отправились на двухнедельный карантин. Согласно требованию украинской власти, со всеми работниками заключены долгосрочные контракты на работу в Польше. Также они обеспечены медицинской страховкой, в том числе на случай заболевания COVID-19. Разрешение на перелет было получено в официальных органах власти Польши и Украины. Рейс был организован в связи с большим запросом на рабочую силу от польских работодателей, а также от украинцев, желающих поехать в Польшу на работу, отметили в компании. На обратном пути из Варшавы в Киев борт будет использован МИД Украины как эвакуационный для граждан Украины.Как сообщали Українські Новини, Чехия возобновила выдачу рабочих виз заробитчанам из Украины. Ранее президент Финляндии поблагодарил Зеленского за отправленных заробитчан.