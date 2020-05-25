В Варшаву прибыл борт с украинскими работниками

24 мая в Варшаву прибыл первый чартерный рейс с украинскими работниками, после того, как Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам.

Об этом "Европейской правде" сообщили в польской компании по международному трудоустройству Gremi Personal, которая совместно с МАУ организовала чартер.

На борту самолета находилось 178 граждан Украины. После прилета они отправились на двухнедельный карантин.

Согласно требованию украинской власти, со всеми работниками заключены долгосрочные контракты на работу в Польше. Также они обеспечены медицинской страховкой, в том числе на случай заболевания COVID-19.

Разрешение на перелет было получено в официальных органах власти Польши и Украины.

Рейс был организован в связи с большим запросом на рабочую силу от польских работодателей, а также от украинцев, желающих поехать в Польшу на работу, отметили в компании.

На обратном пути из Варшавы в Киев борт будет использован МИД Украины как эвакуационный для граждан Украины.



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