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05 мая 2020, вторник, 18:36 73
Политика 2020-05-05T18:36:40+03:00
Українські Новини
Чехия открывает границы для заробитчан

Чехия открывает границы для заробитчан

Надежда Комендантова
Чехия, Мигранты, Карантин, Заробитчане, Трудовая миграция, Коронавирус в Чехии, открытие границ
Трудовая миграция. Фото: Ualife.net
Трудовая миграция. Фото: Ualife.net

В то время, как Кабинет Министров решил принимать решение об отправке украинцев на сезонные работы за границу исходя из эпидемиологической ситуации в запрашивающей стране, власти Чехии разрешили с 11 мая въезд в республику сезонным рабочим из стран, которые не входят в Евросоюз.

Об этом сообщает Чешское радио.

Сезонные рабочие при въезде в Чехию будут обязаны предъявлять полицейским, осуществляющим в период действующего в республике режима чрезвычайной ситуации охрану национальных границ, справки о негативных результатах анализов на коронавирус.

Сельское хозяйство страны испытывает острую нехватку рабочих рук. Речь идет как минимум о трех тысячах работников, которым не требуется специальная квалификация.

Въезд иностранцам в Чехию, кроме имеющих в стране постоянное или временное место жительства, был временно закрыт с середины марта. Правительство разрешило гражданам зарубежных государств, у которых во время действия режима чрезвычайной ситуации закончился срок действия визы, находиться в республике без его продления до 17 июля.

С 11 мая чешские власти также разрешили возобновить международное железнодорожное и автобусное сообщение. Ожидается, что в первую очередь оно будет восстановлено с городами Австрии и Германии, а затем и с другими странами Центральной Европы.

Правительство рассматривает планы открытия международных аэропортов в Чехии. В ограниченном режиме пока действует лишь воздушная гавань Праги. В столицу республики осуществляются регулярные рейсы из Минска, Амстердама и Софии.

С начала марта в Чехии, население которой составляет около 10,6 млн человек, было выявлено 7 799 случаев заражения коронавирусом. Умер 251 человек, вылечились 3 786. В Чехии с 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщали Українськi Новини, 1 мая в ходе брифинга Пристайко заявил, что прогнозирует выезд тысяч украинцев на сезонные работы за границу.

Также в Польше собирались отправить чартерные рейсы за украинскими заробитчанами.

Тем временем, Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам.

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