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26 мая 2020, вторник, 15:26 44
Европа 2020-05-26T16:00:02+03:00
Українські Новини
Чехия после карантина начала открывать границы, но не для всех

Чехия после карантина начала открывать границы, но не для всех

Кира Молчанова
Чехия, Коронавирус, коронавирус в Европе, открытие границ
Чехия. Фото: radio.cz
Чехия. Фото: radio.cz

С сегодняшнего дня — 26 мая — Чехия открывает пограничные пункты на границах с Австрией и Германией после того, как в стране заявили о желании вернуть заробитчан.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на европейские СМИ.

В сообщении есть оговорка. Пускать будут только граждан страны, иностранцев, имеющих вид на жительство, а также студентов стран ЕС и лиц, совершающих деловые поездки.

Там предупреждают, что у въезжающего в страну человека должен быть паспорт, который подтверждает отсутствие COVID-19. В противном случае его отправят на две недели на карантин.

Чехия также открывает со среды границу со Словакией, но только в случае, если надо совершить краткосрочную поездку не дольше 48 часов.

Также в стране с 14 апреля разрешены поездки за рубеж. Но если срок такой поездки дольше суток, то по возвращении человеку нужно отбыть двухнедельный карантин.

Как сообщали Українські Новини, чешские диппредставительства в Украине возобновили работу консульских отделов по выдаче рабочих виз.

Чехия и Словакия объявили о смягчении введеных ограничений на пересечение границ из-за пандемии коронавируса.

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