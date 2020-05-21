Польша упростила въезд заробитчанам на период карантина

В то время, как Чехия открыла границы для заробитчан, сезонные работники, которые решили приехать в Польшу из восточных стран, смогут сразу приступить к работе без 14-дневного карантина. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский, пишет RMF24.

По словам министра, пандемия коронавируса привела к тому, что в странах Западной Европы образовалась нехватка сезонных рабочих.

"Мы не знаем, каким будет масштаб этого явления и сколько таких сотрудников из-за восточной границы приедет в Польшу", - сказал он.

Также Ардановский добавил, что иностранцы, которые прибывают на фермы, могут во время карантина с первого дня приступать к работе, чего нет в других отраслях.

В то же время министр сельского хозяйства отметил, что проводить тестирование иностранных работников на коронавирус из государственных средств нельзя, ведь это было бы незаконной государственной помощью.

Как сообщали Українські Новини,в Польше собирались отправить чартерные рейсы за украинскими заробитчанами.

Ранее Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам.