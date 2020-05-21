подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.75 29.45
˟
21 мая 2020, четверг, 21:21 157
Европа 2020-05-21T21:45:02+03:00
Українські Новини
Польша упростила въезд заробитчанам на период карантина

Польша упростила въезд заробитчанам на период карантина

Елена Новикова
Польша, Карантин, Коронавирус, Заробитчане, коронавирус в Польше, Карантин в Польше, Заробитчане в Польше, Сезонные работники
Флаги Украины и Польши. Фото: joinfo.ua
Флаги Украины и Польши. Фото: joinfo.ua

В то время, как Чехия открыла границы для заробитчан, сезонные работники, которые решили приехать в Польшу из восточных стран, смогут сразу приступить к работе без 14-дневного карантина. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский, пишет RMF24.

По словам министра, пандемия коронавируса привела к тому, что в странах Западной Европы образовалась нехватка сезонных рабочих.

"Мы не знаем, каким будет масштаб этого явления и сколько таких сотрудников из-за восточной границы приедет в Польшу", - сказал он.

Также Ардановский добавил, что иностранцы, которые прибывают на фермы, могут во время карантина с первого дня приступать к работе, чего нет в других отраслях.

В то же время министр сельского хозяйства отметил, что проводить тестирование иностранных работников на коронавирус из государственных средств нельзя, ведь это было бы незаконной государственной помощью.

Как сообщали Українські Новини,в Польше собирались отправить чартерные рейсы за украинскими заробитчанами.

Ранее Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам.

Больше новостей о: Польша Карантин Коронавирус Заробитчане коронавирус в Польше Карантин в Польше Заробитчане в Польше Сезонные работники

"Мрия" привезла в Польшу некачественные китайские ...
Соскучились по небу: украинские авиаторы присоедин...
Covid-19 через бассейн не передается: американские...
НБУ рассчитывает, что запрет на отдых за границей ...
Зеленский подписал "антиколомойский" закон о банках
В трех областях карантинные ослабления не начались из-за сложной ситуации с COVID-19
Новости
В Ухане запретили есть диких животных. Город объявили "заповедником дикой природы" 22:02
Карантин обошелся Украине в 53,5 млрд долларов, - экономисты 21:57
В Хмельницкой области из-за разрушения канализационного коллектора погиб рабочий 21:50
В США из затонувшего "Титаника" достанут телеграф, передавший сигнал "SOS" 21:34
Польша упростила въезд заробитчанам на период карантина 21:21
больше новостей
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Сегодня у Зеленского годовщина: год назад состоялась его инаугурация 00:01
Рада отменила закон о продлении до 2022 права на досрочный выход женщин на пенсию 13:22
Украинцев предупредили о трехдневных заморозках 09:58 Карта
больше новостей
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Рада намерена разрешить взламывать квартиры из-за долгов за коммуналку 18:13
ОО "Обманутые украинцы" инициировала начало процедуры импичмента Зеленского 11:35
Порошенко похудел благодаря дзен-диете за €3600 19:35
больше новостей
Телеканал "1+1" проверят из-за показа карты Украины без Крыма в выпуске новостей "ТСН"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok