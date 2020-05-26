Туреччина відновить авіасполучення з 70 країнами з 1 липня

Туреччина розробила план відновлення туристичного сезону. Так, на першому етапі іноземцям можна було потрапити в Туреччину тільки в лікувальних цілях. Тим часом, з 1 липня Туреччина відкриє авіакордони з 70 країнами світу. Про це повідомляє TurizmGuncel. Згідно з рішенням влади, план включає в себе всього дев'ять етапів. Так, з 1 липня Туреччина відкриє кордони для Китаю, Молдови, Узбекистану, Канади і Швеції, а також України. Відновлювати пасажирське авіасполучення з іншими країнами Туреччина почне з 10 червня, запустивши рейси для Бахрейну, Болгарії, Катару та Греції. В останню чергу Туреччина відновить авіасполучення з Сполученими Штатами - з 1 вересня. Як повідомляли Українські Новини, з першого червня аеропорти Туреччини почнуть тестувати всіх пасажирів на коронавірус. Україна і Туреччина починають переговори про відновлення авіарейсів і туризму. Крім того, поромом з Туреччини додому повернулися 45 українців. Також в Україну з Туреччини, Єгипту та ОАЕ прибутку 400 пасажирів. На обсервацію погодилися двоє.