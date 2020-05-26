Туреччина відновить авіасполучення з 70 країнами з 1 липня

Згідно з рішенням влади, план включає в себе всього дев'ять етапів. Так, з 1 липня Туреччина відкриє кордони для Китаю, Молдови, Узбекистану, Канади і Швеції, а також України.

Відновлювати пасажирське авіасполучення з іншими країнами Туреччина почне з 10 червня, запустивши рейси для Бахрейну, Болгарії, Катару та Греції.

В останню чергу Туреччина відновить авіасполучення з Сполученими Штатами - з 1 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, з першого червня аеропорти Туреччини почнуть тестувати всіх пасажирів на коронавірус.

Україна і Туреччина починають переговори про відновлення авіарейсів і туризму.

Крім того, поромом з Туреччини додому повернулися 45 українців.

Також в Україну з Туреччини, Єгипту та ОАЕ прибутку 400 пасажирів. На обсервацію погодилися двоє.