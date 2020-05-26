Украина и Турция начинают переговоры о возобновлении авиарейсов и туризма

Украина и Турция начинают переговорный процесс по восстановлению авиационного сообщения и туристических поездок, в то время, как Турция пока открыла границы для 31 страны мира с целью лечения.

Соответствующее заявление размещено на сайте МИД Украины.

Вчера состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Гюльдере.

"По итогам встречи была достигнута договоренность начать процедуры, связанные с восстановлением авиасообщения между Украиной и Турцией, а также переговорного процесса между компетентными органами двух стран относительно туристических путешествий", - говорится в сообщении.

Дипломаты также договорились активизировать имеющиеся консультационные механизмы на уровне МИД и других профильных министерств и ведомств Украины и Турции, обеспечить надлежащую подготовку и проведение следующего заседания Совместной экономической комиссии, начать планирование обмена визитов на период после снятия карантина.

Как сообщали Українські Новини, межобластные пассажирские перевозки возобновят в начале июня, регулярные авиарейсы - не ранее 15 июня.



Кроме того, планировать ли украинцам летний отпуск в ЕС.