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14 мая 2020, четверг, 11:18 519
Общество 2020-05-14T11:30:02+03:00
Українські Новини
В Украину из Турции, Египта и ОАЭ прибыли 400 пассажиров. На обсервацию согласились двое

В Украину из Турции, Египта и ОАЭ прибыли 400 пассажиров. На обсервацию согласились двое

Кира Молчанова
Египет, Турция, ОАЭ, Эвакуация украинцев, Спецрейс, Спецрейсы для эвакуации
Самолет. Фото: Azur Air
Самолет. Фото: Azur Air

В Украину продолжают прилетать спецрейсы из разных стран. Так, 12 мая 600 украинцев прибыли из Азербайджана, Великобритании, Италии и Израиля, а с 14 мая — более 400 пассажиров прилетели спецрейсами из Турции, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки аэропорт "Борисполь" принял авиарейсы с пассажирами из Стамбула, Шарм-эль-Шейха и Дубая. Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили на въезд более 400 пассажиров, прибывших этими самолетами", - сказано в нем.

В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира.

Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено.

Также ни один из пассажиров не жаловался на плохое самочувствие.

Почти все пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

Правильность внесения гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Дій вдома" пограничники проверили в ходе проведения паспортного контроля.

Двое граждан Украины, которые прибыли из Турции и не установили мобильное приложение, согласились на обсервацию.

Отмечается, что всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд из Украины почти 16 тыс. человек.

Как сообщали Українськi Новини, 8 мая 800 пассажиров прибыло в Украину спецрейсами из Дании, Италии и Испании.

9 мая 700 пассажиров прибыли в Украину спецрейсами из Германии, Нидерландов, ОАЭ и Великобритании.

Также 9 мая 46 украинцев вылетели спецрейсом из Кувейта.

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