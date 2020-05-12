С первого июня аэропорты Турции начнут тестировать всех пассажиров на коронавирус

Несмотря на коронавирус, которым по данным на 12 мая, заразились 4,1 млн человек по всему миру, Турция приняла решение открывать летний сезон для туристов. Тем временем, аэропорты Турции заявили, что с 1 июня начнут проверять всех пассажиров, прилетающих в страну. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой, передает Airport Haber.

Сообщается, что в первую очередь речь идет об аэропортах основных туристических провинций, в том числе Антальи.

"Министерство здравоохранения страны займется созданием специальных лабораторий в аэропортах, чтобы тестировать пассажиров", - сообщил министр.

Он также отметил, что пассажиры будут проходить тестирование до прохождения паспортного контроля.

Как сообщали Українські Новини, министерство иностранных дел Турции обнародовало план "Сертификации здорового туризма", в котором подробно рассказывает, как именно в стране планируют принимать иностранных туристов.

Тем временем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, когда в Украине открют границы.

Также из-за коронавируса международный туризм может упасть до 80%.