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08 мая 2020, пятница, 23:53 263
Общество 2020-05-08T23:54:04+03:00
Українські Новини
Турция готовится к открытию туристического сезона. Как изменится аll inclusive после карантина

Турция готовится к открытию туристического сезона. Как изменится аll inclusive после карантина

Надежда Комендантова
Турция, Отдых в Турции, all inclusive
Турция Анталья. Фото: pixabay.com
Турция Анталья. Фото: pixabay.com

В то время, как Греция готова создать "безопасный коридор" для стран, которые победили COVID-19, правительство Турции рассчитывает, что после ослабления карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, индустрия туризма в стране начнет работать в конце мая. Сначала турецкие отели начнут принимать местных жителей. А в июне страна планирует пригласить иностранцев: с 12 июня стартуют международные чартерные рейсы, в том числе из Западной и Центральной Европы.

Как пишет Метеопрог, а связи с этим разработаны правила работы отелей, которые призваны уменьшить риски распространения Covid-19.

Среди общих норм: отель сможет принять 50% от максимального количества гостей, на которое он рассчитан; увеличится количество горничных, уборщиц и официантов; все сотрудники отеля обязаны будут носить маски, а также регулярно проходить медицинские осмотры и делать тестирование на коронавирус.

Также будут введены конкретные правила посещения бассейнов, пляжей, спа, развлечений: количество лежаков на пляжах и возле бассейнов будет уменьшено вдвое, а расстояние между ними увеличится до безопасных 1,5-2 метров; отели смогут предложить отдельные места для отдыха семей; персонал также будет носить защитную одежду в зоне бассейна; туалеты и душевые будут регулярно чиститься и дезинфицироваться; прежде чем зайти в бассейн, каждому гостю придется принять душ.

Услуга All inclusive останется в гостиницах. Однако формат обслуживания гостей изменится - формата полностью открытого фуршета не будет. Однако об ограничении доступа к пище речь не идет.

Основные изменения по All inclusive: перед входом в ресторан будут установлены дезинфицирующие средства; столы в ресторанах и барах будут размещены на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга; в буфетах на полу будет нанесена разметка, чтобы между гостями сохранялся необходимое пространство; еда будет выложена в прозрачной или стеклянной таре и ее придется брать собственной ложкой или вилкой или ее будет накладывать персонал; напитки будет раздавать персонал. При этом магазины, базары, кафе вне отеля могут не придерживаться этих правил.

Напомним, в Испании, где туристического сезона в этом году не будет, власти решили помыть пляжи с хлоркой, а потом выпустить туда детей.

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