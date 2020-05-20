С сегодняшнего дня Турция открыла границы для 31 страны мира: попасть можно только с целью лечения

В среду, 20 мая, Турция открыла границы для граждан 31 страны, среди которых есть Украина. Попасть в страну можно только с целью лечения. Об этом передает ВВС Украина.

В списке стран, для которых открыты двери Турции также есть Россия, Казахстан, Грузия и некоторые страны Европы и Ближнего Востока.

Посольство Турции ранее заявляло, что выход из карантина и возобновление туризма будет проходить в четырех этапах. На первом этапе попасть в стране можно только с целью лечения, а именно в сфере ортопедии, травматологии, хирургии, онкологии, нейрохирургии, гематологии, интенсивной и репродуктивной терапии.

Самолеты будут принимать в Стамбуле и Анкаре, на границе нужно будет предоставить справку об отсутствии коронавируса или пройти тестирование на COVID-19 уже по прибытии в Турцию.

Курорты планируют открывать несколько позже. Турецкие власти рассчитывает, что это может произойти уже 28 мая. Переговоры продолжаются с 70 странами - основными поставщиками туристов в страну.

Чтобы не допустить распространения коронавируса, в Турции готовят правила безопасности для аэропортов, гостиниц, авиакомпаний и ресторанов.

Как сообщали Українські Новини, на заседании украинского правительства 20 мая премьер Денис Шмыгаль заявил, что до 15 июня говорить о восстановлении перелетов рано, поскольку большинство стран до сих пор держат границы закрытыми.

Но после этой даты, вероятно, авиасообщение восстановится. В частности, Международные авиалинии Украины прогнозируют начало полетов с 1 июля.