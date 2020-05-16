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16 мая 2020, суббота, 23:48 13
Внешняя политика 2020-05-16T23:49:26+03:00
Українські Новини
Паромом из Турции домой возвращаются 45 украинцев

Паромом из Турции домой возвращаются 45 украинцев

Валерия Драгомирова
Украина, Стамбул, Турция, Эвакуация, Спецразрешение
Стамбул. Фото: shoptop.club
Стамбул. Фото: shoptop.club

45 украинцев получили специальные разрешения и доставлены в порт Карасу в Черноморск из Турции, в то время, как спецрейсами из Нидерландов и Греции вернулись 287 украинцев

Об этом говорится в сообщении Генерального консульства Украины в Стамбуле в микроблоге twitter, передают Українськi Новини.

"45 граждан при содействии ХКУ (Ред. - Хозяйственного кодекса Украины) получили спецразрешения и доставлены в порт Карасу на корабле в Черноморск", - говорится в сообщении.

Также в консульстве подчеркнули, что это уже 7-й рейс за период двухмесячного карантина.

Как сообщали Українськi Новини, 9 апреля Кабинет Министров утвердил порядок проведения обязательной обсервации прибывших из-за границы граждан.


Ранее 600 украинцев прибыли спецрейсами из Азербайджана, Великобритании, Италии и Израиля.

8 мая 800 пассажиров прибыло в Украину спецрейсами из Дании, Италии и Испании.

Тем временем, обязательную обсервацию в специально отведенных местах будут проходить те граждане, которые вернулись в Украину из-за границы и не имеют смартфонов, а остальных будут отправлять на самоизоляцию и контролировать ее соблюдение с помощью мобильного приложения "Дія".




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