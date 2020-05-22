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22 травня 2020, пʼятниця, 22:15 5
Суспільство 2020-05-23T00:00:02+03:00
Українські Новини
У директора харківської інфекційної лікарні діагностували COVID-19, — ЗМІ

У директора харківської інфекційної лікарні діагностували COVID-19, — ЗМІ

Кира Молчанова
Харківська область, коронавірус в Україні, коронавірус в Харківській області
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В Харківській області, де підтвердили 866 випадків зараження коронавірусом, COVID-19 виявили у директора обласної обласної клінічної інфекційної лікарні Павла Нартова. Його госпіталізували. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформоване джерело.

Повідомляється, що разом з директором госпіталізований і начмед. Обидва перебувають у себе в лікарні.

Про спалах коронавірусу серед медиків у цій лікарні повідомляв сам Нартов 19 травня. COVID-19 тоді виявили у 14 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 30 квітня з початку епідемії COVID-19 виявили у 2 154 медпрацівників.

В Одесі від коронавірусу помер лікар-реаніматолог міської лікарні, в якій лікують від коронавірусу.

В той же час з 3 тис. випадків захворювання на COVID-19 серед медичних працівників тільки кожен другий був розглянутий як професійне захворювання.

Раніше в Одеській області від нової коронавірусної інфекції помер 60-річний сімейний лікар.

13 травня Кабінет Міністрів вніс коронавірусну інфекцію COVID-19 до переліку професійних захворювань.

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