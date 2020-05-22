После двухдневного роста количество новых случаев коронавируса уменьшилось

21 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 442 до 20 148, количество умерших от заболевания - на 9 человек до 588 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 7,1%, количество новых летальных случаев - на 40%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 9:00 22 мая в Украине 20 148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6 585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 442 новых случая", - говорится в нем.

За сутки выздоровели 358 человек.

Таким образом, 21 мая показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 442 против 358.

Количество новых случаев заболевания 21 мая составило 2,2% от общего количества заболевших на 20 мая.

Больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (2 905), в Киеве (2 522) и Киевской области (1 344).

В Ривненской области зафиксированы 1 323 случая коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской области - 1 268 случаев, во Львовской - 1 240, в Тернопольской - 1 105, в Закарпатской - 1 003, в Харьковской - 866, в Днепропетровской - 859, в Винницкой - 824, в Одесской - 814, в Волынской - 740, в Житомирской - 607, в Кировоградской - 460, в Запорожской - 401 случай.

383 случая выявлены в Черкасской области, 299 случаев - в Хмельницкой, 277 случаев - в Николаевской, 266 случаев - в Полтавской области, 173 случая - в Херсонской, 166 случаев - в Сумской, 141 случай - в Донецкой, 119 случаев - в Черниговской и 43 случая - в Луганской области.

Также в Минздраве напомнили алгоритм действий при подозрении на коронавирус Covid-19.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская область пока не начинает дальнейшее смягчение карантина.

Тем временем с 22 мая возобновит работу городской и пригородный транспорт, гостиницы (кроме хостелов, без ресторанов и бассейнов), разрешат проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также церковные службы (не более 1 человека на 10 квадратных метров).