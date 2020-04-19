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19 апреля 2020, воскресенье, 23:45 210
Медицина 2020-04-19T23:45:02+03:00
Українські Новини
В Одесской области в карете скорой от коронавируса умер медик

В Одесской области в карете скорой от коронавируса умер медик

Ярина Вацяк
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, Covid-19, Коронавирус у медиков, Коронавирус в Одесской области
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Одесской области от новой коронавирусной инфекции скончался 60-летний семейный врач в то время, как в Украине зафиксировано 5449 случаев коронавируса. 

Как сообщает "Думская", по данным облгосадминистрации медик умер в городской больнице Подольска.

Мужчина был госпитализирован 17 апреля в состоянии средней тяжести и с рядом хронических заболеваний. Сегодня утром ПЦР-анализ подтвердил диагноз. В связи с прогрессирующим ухудшением состояния и нарастанием дыхательной недостаточности его перевели на аппарат ИВЛ. К сожалению, несколько часов назад медицинский сотрудник умер.

Кроме того, с утра в Одесской области резко увеличилось общее количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования. Теперь их 137.

По информации издания, медик скончался в карете скорой, которая везла его в одесскую инфекционку.

Врач был мужем директора городского рынка, глава Подольской городской организации профсоюза работников здравоохранения.

Как сообщали Українськi Новини, пик смертности от коронавирусной инфекции Covid-19 в Украине может прийтись на начало мая.

Тем временем, в Минздраве заявляли, что уровень смертности от коронавируса в Украине ниже среднемирового.

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