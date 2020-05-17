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17 мая 2020, воскресенье, 18:19 346
Медицина 2020-05-17T18:45:01+03:00
Українські Новини
В Одессе умер реаниматолог горбольницы, где лечат пациентов с COVID-19

В Одессе умер реаниматолог горбольницы, где лечат пациентов с COVID-19

Надежда Комендантова
Одесса, Максим Куцый, Смерть от коронавируса, Коронавирус у медиков, Коронавирус в Одесской области
Коронавирус. Фото: Информатор
Коронавирус. Фото: Информатор

В то время, как только половину из заразившихся COVID-19 медиков признают, как заразившихся на работе, за последние сутки в Одессе зафиксировано два летальных случая от COVID-19. От болезни скончался врач-реаниматолог городской больницы, в торой лечат от коронавируса.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook.

"Ушли из жизни 74-летняя пенсионерка и 47-летний врач-реаниматолог городской больницы №10. В этой больнице медики ежедневно противостоят коронавирусу и спасают пациентов", - написал чиновник.

По его словам, за последние сутки в Одесской области подтвердилось еще 12 случаев инфицирования коронавируса. Общее количество выявленных больных по области составляет 746 человек.

Председатель ОГА отметил, что коронавирус зафиксирован практически в каждом районе Одесской области.

Как сообщали Українськi Новини, 13 мая Кабинет Министров внес коронавирусную инфекцию COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний.

Сегодня в Украине не хватает медработников среднего и младшего уровня, массово увольняются в условиях пандемии, в то время, как по состоянию на 17 мая в Украине подтверждено 18 291 случаев заболевания коронавирусом, всего за сутки подтверждено 433 случая Covid-19, по сравнению с данными заболеваемости Covid-19 на 16 мая, когда за сутки зафиксировали 528 новых случаев. За сутки от коронавируса умерли 514 человек, выздоровели - 5116 человек. 

В Украине медики борются с коронавирусом в самодельных защитных костюмах и с полиэтиленовыми с пакетами на обуви

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