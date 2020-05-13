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13 мая 2020, среда, 17:09 414
Кабмин 2020-05-13T18:45:02+03:00
Українські Новини
Кабмин внес коронавирус в перечень профессиональных заболеваний

Кабмин внес коронавирус в перечень профессиональных заболеваний

Елизавета Кесельман
Кабмин, Коронавирус, коронавирус в Украине, профессиональная болезнь
Коронавирус. Фото: eurasiareview.com
Коронавирус. Фото: eurasiareview.com

Кабинет Министров внес коронавирусную инфекцию COVID-19, которой по последним данным в Украине заболели 16 425 человек, в перечень профессиональных заболеваний.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Так, для задействованных в ликвидации последствий коронавируса медицинских и других работников, коронавирус будет считаться профессиональным заболеванием.

Решение принято с техническими доработками в однодневный срок.

Как сообщали Українськi Новини, 7 мая Верховная Рада установила страховые выплаты медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, в размере 750 прожиточных минимумов для работоспособных лиц на 1 января в случае в случае смерти от коронавирусной инфекции.

Тем временем в Киеве второй день подряд уменьшается количество новых больных коронавирусом. 

Также ВОЗ заявила о пяти методах лечения коронавируса, позволяющих облегчить протекание болезни, а в ООН заявили, что коронавирус может превратиться в проблему десятилетия с голодом и терроризмом.

 
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