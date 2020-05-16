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16 мая 2020, суббота, 20:04 17
Политика 2020-05-16T20:04:50+03:00
Українські Новини
Только половину из заразившихся COVID-19 медиков признают, как заразившихся на работе

Только половину из заразившихся COVID-19 медиков признают, как заразившихся на работе

Ольга Фандорина
Медики, Коронавирус, коронавирус у врачей, Коронавирус у медиков
Коронавирус. Врач. медик. Медицина. Фото: freepik Коро
Коронавирус. Врач. медик. Медицина. Фото: freepik Коро

Пока в Украине медики борются с коронавирусом в самодельных защитных костюмах и с полиэтиленовыми с пакетами на обуви, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что из 3 тыс. случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников только каждый второй был рассмотрен как профессиональное заболевание.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Каждый случай заболевания COVID-19 среди медицинских работников должен рассматриваться как профессиональное заболевание. Мы уже неоднократно обращали на это внимание и говорили руководителям учреждений здравоохранения. О случаях заболевания медиков нужно сообщать в Государственную службу по вопросам труда, проводить расследование каждого такого случая. К сожалению, руководители учреждений здравоохранения пренебрегают этим. Из более 3 тыс. случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников сейчас сообщено только о заболеваниях каждого второго медика!" - написал он.

Ляшко отметил, что соответствующее исследование было только в 10 случаях заболевания, в 7 из которых установлена ​​связь между профессиональной деятельностью и болезнью.

"Закрывать глаза на такую ​​ситуацию нельзя. Поэтому сегодня было проведено очередное совещание с работниками Государственной службы по вопросам труда, Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов, Министерства здравоохранения", - добавил Ляшко.

Согласно сообщению, существуют проблемы с приобщением эпидемиологов в состав профильных комиссий.

Ляшко подчеркнул, что свои объяснения должны предоставить руководители 5 лабораторных центров, которые не делегируют эпидемиологов в состав комиссий.

"Все руководители лабораторных центров получили поручение срочно направить эпидемиологов в состав комиссий. Буду инициировать очередное рассмотрение этого вопроса на заседании национальной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Медики не должны страдать из-за бюрократических процедур", - написал главный санитарный врач.

Как сообщали Українськi Новини, 13 мая Кабинет Министров внес коронавирусную инфекцию COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний.

Сегодня в Украине не хватает медработников среднего и младшего уровня, массово увольняются в условиях пандемии, в то время, как количество больных коронавирусом в Украине достигла 10 861 случаев по состоянию на 1 мая

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