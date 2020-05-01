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01 мая 2020, пятница, 12:30 374
Общество 2020-05-01T12:30:46+03:00
Українські Новини
В Украине от коронавируса скончались 16 медработников

В Украине от коронавируса скончались 16 медработников

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Коронавирус у медиков
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

30 апреля, когда выявили 455 новых случаев коронавируса, был госпитализирован 121 больной коронавирусом. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Был госпитализирован 121 человек", - сказал он.

Среди 455 человек, у которых 30 апреля была подтверждена коронавирусная инфекция, 37 детей и 91 медработник.

Всего с начала эпидемии заболели 754 детей и 2 154 медработника.

Согласно информации Центра общественного здоровья, на амбулаторном лечении находится 7 526 пациентов, из них 610 детей и 1785 медработников.

В целом нуждались в госпитализации 3 335 человек, из них 144 детей и 369 медиков.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 143 человека, в том числе один ребенок и 10 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 272 человека, из них 16 медработников.

Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

Кроме того, с начала эпидемии выздоровело 1 413 человек.

Как сообщали Українськi Новини, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 1 мая в Украине 10861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1413 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 455 новых случаев (за прошлые сутки зафиксировали 540 новых случаев).

Также Минздрав заявил, что если отменить карантин слишком рано, Украину ждет вторая волна коронавируса.

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