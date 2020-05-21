Зеленський пообіцяв лікарям квітневі надбавки, поки ще не всі отримали березневі

Поки Сумська і Хмельницька області не відзвітували за 300% надбавки медикам за березень, президент Володимир Зеленський запевняє, що надбавки до заробітних плат лікарів, які борються з коронавірусом, за квітень не будуть затримувати, як за березень.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента за підсумками традиційного наради з питань запобігання поширенню COVID-19, передають Українські Новини.

"З квітневими надбавками не повинно бути такої затримки, як з березневими. Радий, що процент підписаних договорів серйозно виріс. Однак буду перевіряти постійно, поки надбавки не надійдуть всім лікарям. Сьогодні медики - це наші герої", - сказав Зеленський.

На даний момент укладено майже 80% угод з Національною службою здоров'я України, необхідні для виплати надбавок.

"До кінця тижня всі лікарні, які боролися з коронавірусом, підпишуть угоди... Повністю уклали договори екстрені медичні допомоги", - сказано в повідомленні.

В ході наради обговорювалося питання подальшого дотримання правил безпеки в умовах переходу до адаптивного карантину.

"Карантин показав себе як найбільш дієвий спосіб боротьби з коронавірусом. На це вказує не тільки статистика поширення вірусу в інших країнах, але і рівень смертності... Наприклад, у Швеції показник смертності 6,25%, у Великобританії - 5,7%, тоді як в Україні він коливається від 2,7% до 2,9%", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зеленський підкреслив, що ці показники не повинні викликати у людей хибне враження, що до небезпеки коронавіруса можна ставитися недбало.

За його словами, ці цифри є свідченням того, що Україну врятували вчасно введені карантинні заходи та великий відсоток людей, які дотримувалися.