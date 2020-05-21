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21 травня 2020, четвер, 13:36 8
Політика 2020-05-21T14:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський пообіцяв лікарям квітневі надбавки, поки ще не всі отримали березневі

Зеленський пообіцяв лікарям квітневі надбавки, поки ще не всі отримали березневі

Ольга Фандорина
Медики, Лікарі, Володимир Зеленський, Виплати медикам
Лікар. Фото: pixabay
Лікар. Фото: pixabay

Поки Сумська і Хмельницька області не відзвітували за 300% надбавки медикам за березень, президент Володимир Зеленський запевняє, що надбавки до заробітних плат лікарів, які борються з коронавірусом, за квітень не будуть затримувати, як за березень.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента за підсумками традиційного наради з питань запобігання поширенню COVID-19, передають Українські Новини.

"З квітневими надбавками не повинно бути такої затримки, як з березневими. Радий, що процент підписаних договорів серйозно виріс. Однак буду перевіряти постійно, поки надбавки не надійдуть всім лікарям. Сьогодні медики - це наші герої", - сказав Зеленський.

На даний момент укладено майже 80% угод з Національною службою здоров'я України, необхідні для виплати надбавок.

"До кінця тижня всі лікарні, які боролися з коронавірусом, підпишуть угоди... Повністю уклали договори екстрені медичні допомоги", - сказано в повідомленні.

В ході наради обговорювалося питання подальшого дотримання правил безпеки в умовах переходу до адаптивного карантину.

"Карантин показав себе як найбільш дієвий спосіб боротьби з коронавірусом. На це вказує не тільки статистика поширення вірусу в інших країнах, але і рівень смертності... Наприклад, у Швеції показник смертності 6,25%, у Великобританії - 5,7%, тоді як в Україні він коливається від 2,7% до 2,9%", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зеленський підкреслив, що ці показники не повинні викликати у людей хибне враження, що до небезпеки коронавіруса можна ставитися недбало.

За його словами, ці цифри є свідченням того, що Україну врятували вчасно введені карантинні заходи та великий відсоток людей, які дотримувалися.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звинуватив місцеві влади у затримці доплат медикам. Крім того, в Нацслужбе здоров'я відзвітували, що центрам екстреної медичної допомоги виплатили гроші.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що 14 регіонах виплатили 300% надбавки до зарплати за березень медикам, задіяним у боротьбі з коронавирусной інфекцією.

За станом на 11 травня 300%-шу надбавку медикам в повному обсязі виплатили тільки в Полтавській області.

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