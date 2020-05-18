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  • В Нацслужбе здоровья отчитались, что центрам экстренной медпомощи выплатили деньги
18 мая 2020, понедельник, 17:42 22
Политика 2020-05-18T17:45:01+03:00
Українські Новини
В Нацслужбе здоровья отчитались, что центрам экстренной медпомощи выплатили деньги

В Нацслужбе здоровья отчитались, что центрам экстренной медпомощи выплатили деньги

Ольга Фандорина
Врачи, Нацслужба здоровья, Медработники, Выплаты врачам
Врач Медицина доктор Фото: ЗН
Врач Медицина доктор Фото: ЗН

Национальная служба здоровья (НСЗУ), которая утверждает, что выделила на экстренную и специализированную медпомощь 4,5 млрд грн, завершила выплаты центрам экстренной медицинской помощи за апрель по пакету финансирования для больниц, принимающих больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в сообщении службы, передают Українськi Новини.

"25 центров экстренной медпомощи получили 123 971 819 гривен за апрель в рамках пакета медицинских услуг "Экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением или установленным заболеванием COVID-19". Национальная служба здоровья в рекордные сроки, за семь рабочих дней, заключила договоры со всеми центрами экстренной медицинской помощи и осуществила оплаты", - сказано в нем.

Отмечается, что выплаты закрыли 15 мая.

Общая сумма контрактов центров экстренной медпомощи на предоставление экстренной медицинской помощи пациентам с подозрением или установленным диагнозом COVID-19 составляет 476,3 млн гривен.

На суммы договоров центров экстренной медпомощи по оказанию помощи пациентам с подозрением или установленным диагнозом COVID-19 влияет эпидемиологическая ситуация каждой из областей.

Суммы выплат рассчитываются путем умножения тарифа на количество подтвержденных случаев COVID в области за период с первого по последний день месяца.

Договора будут действовать в течение периода карантина плюс месяц (по состоянию на 18 мая - до 22 июня).

А тем временем, врачам больницы скорой помощи в Киеве вполовину убавили зарплату.

Ранее Кабмин определил порядок выплат доплат медикам, борющемся с коронавирусом.

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