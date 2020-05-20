Сумская и Хмельницкая области не отчитались за 300% надбавки медикам за март, — Минздрав

Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова заявляет, что почти все области выплатили 300% надбавки к зарплатам за март медикам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом она сообщила в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Практически все, за исключением Сумской и Хмельницкой области, отчитались, что средства уже выплачены", - сказала она.

По словам замминистра, 10 094 медика получили доплаты на сумму более 100 млн гривен за март.

В то же время Зеленский ожидает завершения до 25 мая выплат 300%-й надбавки к зарплатам за март медикам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

Зеленский отметил, что по имеющейся у него информации, по состоянию на 18 мая завершили выплаты за март 15 областей.

"На этой неделе, думаю, увеличится количество областей... Думаю, мы дойдем до конца, и во всех областях медики, которые борются с COVID-19, получат 300%", - сказал он.

Президент назвал выплату повышенных зарплат медикам приоритетным вопросом.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский обвинил местные власти в задержке доплат медикам.



Кроме того, в Нацслужбе здоровья отчитались, что центрам экстренной медпомощи выплатили деньги.