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11 мая 2020, понедельник, 11:12 32
Общество 2020-05-11T12:00:02+03:00
Українські Новини
300%-ую надбавку медикам в полном объеме выплатили только в Полтавской области

300%-ую надбавку медикам в полном объеме выплатили только в Полтавской области

Ольга Фандорина
Надбавка, Медики, Борьба с коронавирусом, Надбавка медикам

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что только Полтавская область в полном объеме выплатила обещанную 300%-ю надбавку медикам.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Мы получили информацию по состоянию на 8 мая относительно выплаты надбавок за март. Она неутешительная. Я буду докладывать премьер-министру и Президенту особенно по отдельным областям. Единственная область, которая выплатила в полном объеме - это именно Полтавская область. В среднем они оплатили каждому медработнику, который работал с COVID, около 21 тыс. гривен. Это именно те 300%, которые они и должны были выплатить", - сказал он.

Степанов отметил, что дело с выплатой надбавок будет доведено до конца.

Ранее сообщали, что фельдшеры и водители скорой помощи получат троекратное увеличение зарплаты.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на доплаты медикам выделили почти 900 млн гривен. Доплаты получат все медики столицы, в том числе и работники "скорой помощи".

Министерство здравоохранение Украины определило перечень должностей медицинских работников, которые будут лечить пациентов с коронавирусом и которые получат доплаты.

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