300%-ую надбавку медикам в полном объеме выплатили только в Полтавской области

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что только Полтавская область в полном объеме выплатила обещанную 300%-ю надбавку медикам.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Мы получили информацию по состоянию на 8 мая относительно выплаты надбавок за март. Она неутешительная. Я буду докладывать премьер-министру и Президенту особенно по отдельным областям. Единственная область, которая выплатила в полном объеме - это именно Полтавская область. В среднем они оплатили каждому медработнику, который работал с COVID, около 21 тыс. гривен. Это именно те 300%, которые они и должны были выплатить", - сказал он.

Степанов отметил, что дело с выплатой надбавок будет доведено до конца.

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